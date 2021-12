Las infecciones y hospitalizaciones por covid-19 aumentan otra vez en Estados Unidos, lo que ha llevado a una nueva oleada de cancelaciones e interrupciones mientras el país se prepara para otra temporada festiva en medio de los estragos de la pandemia.

Según los datos de la Universidad Johns Hopkins, en EE.UU. se registran en promedio unos 118.717 nuevos casos de covid-19 al día, un 40% más que hace un mes, y un promedio de 1.326 muertes por covid-19 al día. Esto supone un aumento del 12% en comparación con el mes anterior.

Las hospitalizaciones por coronavirus también siguen aumentando, con una tendencia al alza desde hace más de dos meses, mientras los hospitales de todo el país se enfrentan a la escasez de personal. Según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., hay 67.306 hospitalizados con covid-19, un 40% más que hace un mes. Las camas de las unidades de cuidados intensivos están llenas en un 78%, y uno de cada cinco de esos pacientes es covid-19.

Los estragos del covid-19 en Estados Unidos, una vez más

«Los casos están aumentando», dijo el Dr. Anthony Fauci a Wolf Blitzer de CNN el miércoles por la noche. «Tenemos una media de unos 117.000 casos. Tenemos un aumento del porcentaje de hospitalizaciones. Las muertes siguen siendo más de mil. Luego tenemos, mirando por encima del hombro, la variante ómicron, que sabemos, por lo que está pasando en Sudáfrica y en el Reino Unido, que es un virus altamente transmisible».

El aumento de los casos y las hospitalizaciones se debe a que la variante ómicron —que los científicos creen que es más contagiosa, aunque la mayoría de los casos parecen ser leves— sigue siendo identificada en un número creciente de estados de EE.UU. Expertos como Fauci, el mayor especialista en enfermedades infecciosas del país, dijeron que es probable que se convierta en la cepa dominante.

«Ciertamente, lo que nos está mostrando en otros países, y creo que pronto en nuestro propio país… es que tiene una extraordinaria capacidad para transmitirse eficazmente y propagarse», dijo Fauci al programa «Good Morning America» de la cadena ABC este jueves.

«Tiene lo que llamamos un tiempo de duplicación de unos tres días», dijo, y añadió que, «si haces las cuentas de eso… muy pronto va a ser la variante dominante».

«Lo hemos visto en Sudáfrica, lo estamos viendo en el Reino Unido, y estoy absolutamente seguro de que es lo que vamos a ver aquí relativamente pronto», dijo.

En respuesta, las autoridades sanitarias están destacando la importancia de las vacunas y refuerzos de covid-19. Aunque «no hay duda» de que las personas vacunadas se infectarán por ómicron, Fauci dijo a Blitzer que «si quieres estar óptimamente protegido y estás vacunado, date un refuerzo».

Universidades dictan clases en línea y en Broadway cancelan actuaciones

Los casos de covid-19 hprovocaron que varias universidades pasaran a impartir clases y exámenes por Internet y cancelar reuniones y eventos estudiantiles: la Universidad de Princeton, la Universidad de Nueva York, la Universidad de Cornell y el Middlebury College de Vermont anunciaron en los últimos días que sus semestres de otoño concluirían a distancia tras el aumento de casos de covid-19 en sus campus.

«La revisión continua de los datos de nuestro programa de pruebas de covid-19 indican una considerable aceleración en la tasa de nuevos casos en nuestra comunidad», dijo la rectora de la NYU, Katherine Fleming, en un correo electrónico enviado a los estudiantes el miércoles. «No es una causa de alarma, pero sí de preocupación, precaución y acciones apropiadas».

La Universidad de Princeton anunció el miércoles que todos los exámenes de licenciatura cambiarían a un formato a distancia para permitir a los estudiantes «salir del campus cuando lo consideren oportuno.» Las reuniones en espacios cerados en las que no se puede llevar la cara cubierta también se cancelan o se posponen hasta el 7 de enero de 2022.

Del mismo modo, la Oficina del Fiscal del Distrito de Manhattan se enfrenta a la escasez de personal a raíz de un brote de covid-19 después de una fiesta fuera de las instalaciones.

En una carta enviada al personal, Bonnie Sard, la asistente administrativa del fiscal, dijo que el aumento de casos «ha causado una importante escasez de personal, interrupciones en la práctica del departamento y otros desafíos».

No está claro cuántos miembros del personal han dado positivo, y un representante de la oficina no quiso dar detalles sobre el impacto de este foco. Los que han dado positivo deben estar en cuarentena, dijo Sard, y se ha pedido a numerosos miembros del personal del departamento afectado que no acudan a la oficina por precaución.

Varios espectáculos de Broadway, incluido «Hamilton», cancelaron sus funciones esta semana debido al covid-19. Las cancelaciones se producen apenas unas semanas después de que los espectáculos comenzaran a reabrirse tras un prolongado parón por la pandemia.

El anuncio de «Hamilton» se produjo menos de una hora antes de que comenzara su función de las 8 p.m. ET del miércoles por la noche. El espectáculo citó «casos de covid-19», y añadió: «Nuestra mayor prioridad es siempre la salud y la seguridad de cada uno de los miembros del elenco, del equipo y del público dentro del teatro Richard Rodgers».