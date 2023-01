David tiene 28 años y es apasionado del arte. Las redes sociales le permitieron cumplir sus sueños y anhela con trabajar con artistas. Hoy, sus diseños tienen precios en dólares y los vende a todo el mundo.

David es un artista del bordado. (Foto: Instagram @britodavids)

Desde su casa en Río Cuarto, Córdoba, David Brito realiza los bordados hiperrealistas que deslumbran a las redes sociales. Desde Tini hasta Rosalía, retratos personalizados con mascotas o Messi levantando la copa, borda trabajos que son requeridos de todas partes del mundo.

Para llegar al resultado final, trabaja entre 30 y 40 horas por semana. Siempre dependiendo de la complejidad de cada pedido.

Hoy, luego de mucha dedicación y la explosión en las redes sociales, llegó hasta Tini.

(Foto: Instagram @britodavids)

Cómo inició el amor por el bordado

Desde muy chico David se apasionó por la pintura. Su familia, al notar esto, lo incentivó para que se capacite en lo que más le gustaba. “Pudieron ver desde muy temprana edad que tenía interés en lo artístico, me gustaba dibujar y mi vida básicamente estuvo cruzada por ello”, dijo el joven a TN.

Apenas comenzó el secundario se anotó en una escuela de arte en donde realizó una carrera de cuatro años. Una vez que finalizó sus estudios, viajó a la capital cordobesa para hacer una tecnicatura en artes visuales y luego la licenciatura.

“Mi formación académica tiene más que ver con el dibujo y la pintura, al bordado lo encontré hace siete años”, recordó. “Yo venía desarrollando una cierta obra o imagen personal en lo que era la pintura que tenía que ver con la figura humana y en paralelo siempre me gustó hacer muchas cosas, siempre me llamó la atención otro tipo de técnica”, detalló.

(Foto: Instagram @britodavids)

Y surgió el amor: un día llegó a un taller libre que dictaba una profesora del secundario en el que participaban más docentes. Allí, una de ellas estaba aprendiendo a hacer telar y necesitaba un bastidor. David se ofreció a hacer uno para así poder pagar sus estudios y fue en ese momento que se dio el flechazo.

“Ahí me despertó el interés en telar. Mi idea era hacer tapices para después llevar al tejido esos mismos trabajos que hacía en pintura. Hice dos y empecé a bordar, me pasé directamente al bordado en tela porque me llevaba mucho tiempo de producción el tapiz para después bordar arriba”, aclaró.

(Foto: Instagram @britodavids)

Al principio arrancó con bordados más sencillos, hasta que de a poco le tomó el ritmo y se desató la belleza de su trabajo. “Poco a poco fui profundizando en el bordado y en un momento agarré fotos de mi galería y las trataba de reproducirlos. Eso me ayudó para entender como funcionaban los colores porque en la pintura era totalmente distinto: ahí mezclaba los colores y acá es diferente, tengo que mezclar las puntadas”.

Después de un tiempo, logró encontrarle la “vuelta comercial” que para un artista es tan complejo y asegura que puede vivir de estos bordados. “A cada trabajo lo tomé como un aprendizaje”, señaló.

Hace dos años que David dedica su trabajo cien por ciento al bordado. (Foto: gentileza David Brito)

Además, insiste, que no todo es cuestión de talento. “La gente que quiere aprender o que no tiene mucha idea respecto al bordado cree que tiene que tener talento para hacerlo y no: todo es práctica y esfuerzo. Yo tuve la suerte de tener padres que me apoyaron y me incentivaron. Para mí influyen más las horas de dedicación que me llevaron a hacer lo que hoy hago. Nada de eso hubiera sido posible sin todo lo que estudié”, sostuvo.

Cómo son los retratos bordados

Hoy, entre sus obras más destacadas, figuran retratos de Tini, Rosalía y Messi.

Hace dos años que Twitter hizo lo suyo: sus obras explotaron y hoy se dedica 100 por ciento a bordar. “Me ayudó mucho a que se viralizaran mis trabajos y poder llegar a más gente, por eso uso mucho redes sociales”, explicó y agregó: “Estoy re contento de poder trabajar de esto, disfruto un montón de mi laburo”.

(Foto: Instagram @britodavids)

Entre los más destacados está el que recreó de Cassie, una de las protagonistas de la exitosa serie Euphoria. “Fue realmente un desafío, yo quería reproducir la emoción en sus ojos”, precisó.

El bordado que cautivó a Tini

Las redes sociales nuevamente entraron en juego cuando consiguió que uno de sus trabajos llegue a manos de Tini. “Tuve la suerte de que una persona que trabaja para su equipo me siga en Instagram, así que cuando ella vino a Córdoba me comuniqué con él para preguntarle si había una posibilidad de acercarle un bordado”, contó. “Él fue muy amoroso y se lo llevó a ella momentos previos al show. También me invitó junto con mi hermana al concierto. Fue muy gratificante verla y saber que tenía mi bordado con ella. Uno, cuando hace un trabajo como ese, espera que tenga cierta repercusión o que le llega a la persona, es un recuerdo muy feliz”, añadió.

El bordado que le llegó a Tini. (Foto: gentileza David Brito)

Los costos de los retratos

Los precios arrancan en $40 mil, entre los que se encuentran los retratos de animales. Según el tipo de pelaje y todo lo que es bordado botánico, ya sean hojas o flores, se cobra aparte. Los retratos de personas por encargo cuestan de $45 mil en adelante, y también depende del diseño.

Los de Tini, Rosalía u otro artista tienen otro costo. “Estandaricé el precio y los cobro en dólares para llegar a cualquier otro lugar del mundo. He vendido a China, Estados Unidos, México, España, Bélgica, por eso puse el trabajo en dólares, para tener otro alcance”, explicó.

David también hace retratos de animales. (Foto: gentileza David Brito)

Planes a futuro

“Disfruto mucho de reproducir imágenes en bordado y me gustaría a futuro empezar a pensar una muestra, un proyecto más grande, una imagen personal con algún concepto”, indicó. Además, desea volver a incursionar en el tejido y el telar.

También sueña con diseñar ropa y planea para este año tomar clases de corte y confección. “Me gustaría poder dar clases para poder ofrecer todo mi conocimiento en bordado y me encantaría poder trabajar con artistas, diseñar las portadas de los discos, sería un sueño”, confesó.

David, que siempre quiso vivir del arte, hoy cumple con sus metas y deja un mensaje para aquellos que están arrancando: “No se rindan, con esfuerzo y sacrificio todo llega. Para algunos es más difícil que para otros, pero lo importante es siempre tener la meta en la mente y que se empiece a valorar más el arte”, concluyó