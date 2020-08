El boxeador argentino mandó a la lona al español José Miguel Fandiño en el séptimo round

Fue regreso con gloria para Sergio Maravilla Martínez. Tras seis años alejado del boxeo, el oriundo de Quilmes volvió a subirse a un ring y logró un impactante nocaut para alzarse con el triunfo ante el español José Miguel Fandiño en El Malecón de Torrelavega, estadio ubicado en la comunidad autónoma española de Cantabria.

A falta de un minuto y medio para el final del séptimo round, Maravilla conectó una combinación de dos zurdazos y un golpe de derecha que terminaron por mandar a su rival a la lona. Fandiño ya no pudo levantarse y el árbitro dio por terminado el combate, con victoria para el argentino.

Inmediatamente, Martínez -que lució una protección en su rodilla derecha, la misma que lo persiguió con lesiones durante los últimos años de trayectoria – se tiró al suelo de rodillas, emocionado por haber logrado un regreso con triunfo ante un grupo reducido de mil espectadores y bajo un estricto protocolo sanitario en el marco de la pandemia de coronavirus.

“Gracias a todos por estar en esta noche que para mí es maravillosa. No me olvido todo lo que pasé. Fueron momentos durísimos de los cuales ya me levanté y me puse a entrenar. Estaba listo para hacer diez asaltos en caso que hiciese falta. Por suerte Fandiño se cayó, los golpes al cuerpo le hicieron mella”, declaró el argentino desde el ring.

“Necesito contacto con la lona, con las cuerdas, con todo, con el árbitro. La rodillera no hacía falta, pero por las dudas: son seis años sin esforzar al máximo. Lo planificado era hacer un desarrollo de combate largo”, agregó.”¡Demasiado hice la puta madre! Creo que estuve bien”, gritó cuando le preguntaron por el nivel que mostró.

Y entre lágrimas dejó un anuncio: “Esto es el comienzo de algo muy bonito: yo hasta el título mundial no paro. Aprendí a disfrutar el camino…”. ¿El objetivo? El japonés Ryota Murata, actual campeón mediano de la Asociación Mundial de Boxeo: “Tengo en mente seguir haciendo unos combates más. Necesito consolidarme aquí para sentirme seguro para enfrentar a Murata. De aquí a cuatro combates”.