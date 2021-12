Se prevé una sesión maratónica para este jueves, en el que el oficialismo buscará obtener los apoyos necesarios para que se apruebe la ley de leyes del próximo año. La postura de la UCR será determinante.

La Cámara de Diputados debate este jueves desde las 12 la ley de Presupuesto 2022propuesta por el Gobierno, aún con dudas respecto a los votos con los que cuenta el oficialismo para aprobarlo. La Unión Cívica Radical tendrá un rol clave a la hora de inclinar la balanza por el «sí» o el «no», y se espera que sea una sesión maratónica e intensa.

La ley de leyes para el próximo año prevé un crecimiento del 4% del Producto Bruto Interno (PBI), una inflación del 33% y un dólar a $ 131,1, y contempla un incremento real del gasto social y una reducción de los subsidios energéticos.

Con una serie de cambios que buscan sumar el apoyo de un sector de la oposición, este miércoles se firmó el dictamen de mayoría con la aceptación de los 24 integrantes del Frente de Todos y del representante del Frente de la Concordia misionero.

Una de las principales modificaciones que se incorporó fue un aumento en un 70% del subsidio del transporte de pasajeros del interior del país, algo que venían reclamando los gobernadores. Sin embargo, desde Juntos por el Cambio y el interbloque Federal anunciaron que votarán en contra en la sesión especial fijada para este jueves.

Internas y rechazo

Por la oposición, Evolución Radical, con Martín Lousteau a la cabeza, firmó un dictamen de rechazo; los otros 21 integrantes del principal conglomerado opositor expresarán el rechazo en el recinto, aunque aún no firmaron dictamen en ese sentido. Lousteau se anticipó así al resto de la oposición, incluido el Pro, que quería mostrar una posición de consenso.

Más allá de haber conseguido el número para alzarse con el dictamen de mayoría, el oficialismo aún no tiene asegurada la cantidad de diputados para imponerse en el recinto, por lo que durante toda la jornada de ayer se sucedieron diferentes reuniones en busca de obtener consensos con algunos bloques opositores.

El rol de la UCR

Los votos de la UCR serán determinantes para la aprobación o no del Presupuesto. Por un lado, está el rechazo tajante que manifestó Lousteau, quien con esa acción desafió al presidente del bloque de la UCR, el cordobés Mario Negri. El bloque de Lousteau, Evolución Radical, se compone por 12 diputados. A su vez, Negri le planteó al titular de la Cámara, Sergio Massa, la necesidad de postergar el debate argumentando que el oficialismo no tiene el número para la aprobación y que, si fracasa la sesión, no tendrá la Ley este año.

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, afirmó hoy que el Gobierno nacional espera que en el Congreso nacional «se sancione» el proyecto de Presupuesto 2022 y que «los diputados tengan la responsabilidad de darle certezas a la población».

«La campaña electoral terminó. Entendemos las pasiones y los discursos encendidos pero, en este momento, tenemos que ser capaces de dar certezas y llevar tranquilidad a un pueblo«, señaló Cerruti en rueda de prensa en Casa de Gobierno.

Cerruti señaló que el Presupuesto «no es cualquier ley» sino que es «donde se definen las certezas de hacia donde va un país» que es «lo que queremos darle a la Nación y también al mundo, respecto del camino que lleva adelante la Argentina en momentos además dondese está negociando una deuda heredada» respecto del préstamo tomado con el FMI durante el gobierno de Mauricio Macri.

La funcionaria indicó que aguarda que los legisladores «sean capaces de sentarnos para llevar tranquilidad a un país y a un pueblo que ha pasado dos años de pandemia» de coronavirus.