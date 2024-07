Claudio Tapia, presidente de la entidad, emitió un duro comunicado por lo ocurrido en la derrota del seleccionado Sub 23 en el debut en los Juegos Olímpicos

El escándalo alrededor de la derrota de Argentina 2-1 ante Marruecos en el debut del fútbol masculino en los Juegos Olímpicos 2024 derivó en un reclamo formal de la AFA ante la FIFA, según confirmó Claudio Tapia, presidente de la entidad, en su cuenta en la red social X (antes Twitter). La suspensión del partido por la invasión de campo de los fanáticos marroquíes, la demora de más de una hora y 20 minutos en reanudarse y la posterior anulación del gol del empate de Cristian Medina resultó un combo que generó la explosión de la delegación albiceleste. Y las consecuencias terminarán en los escritorios.

“Fue lamentable lo que nos tocó vivir a los argentinos en Saint-Etienne. Esperar casi dos horas en el vestuario para que, después de la invasión al campo de juego por parte de espectadores marroquíes y de la violencia que sufrió la delegación argentina, que nuestros jugadores tengan que volver a hacer la entrada en calor y seguir jugando un encuentro que debió ser suspendido por el árbitro principal, es realmente un sin sentido que va contra las reglas de la competencia”, rubricó Chiqui en el escrito.

“Sumado a ello, tampoco se escuchó la opinión de los capitanes de ambos seleccionados, que entendían que el juego no se debía reanudar. Desde la Asociación del Fútbol Argentino ya elevamos el reclamo a la Comisión Disciplinaria de la FIFA para que se tomen las medidas reglamentarias pertinentes y se imponga una sanción a quien o quienes corresponda”, cerró el directivo.

Las palabras del presidente de la AFA fueron en consonancia con el reclamo del entrenador, Javier Mascherano, y los futbolistas, que incluso fueron agredidos con proyectiles y petardos, que explotaron peligrosamente cerca de la delegación.

“Estuvimos una hora y media en el vestuario, donde en ningún momento nos comentaban qué es lo que podía pasar, nunca nos avisaron. ‘Estamos viendo’, nos decían. De hecho los tres capitanes de Marruecos entraron al vestuario y no querían seguir jugando. La posición nuestra era no jugarlo más porque nos tiraron un millón de cosas, se paró el partido siete veces… No me pasó nunca como jugador que en un partido de este nivel falle siete veces la seguridad. ¡Siete veces falló!”, protestó el DT en rueda de prensa.

El DT denunció que las irregularidades comenzaron antes del debut, con un robo que sufrió la delegación. “Ya está… Mirá, ayer entraron al entrenamiento y nos robaron, en los Juegos Olímpicos. A Thiago Almada le faltó un reloj, anillos, todo, en un entrenamiento en los Juegos Olímpicos. No quisimos decir nada después del entrenamiento, pero ya está. Creo que no sirve de nada. Obviamente tampoco nos gustan que pasen este tipo de cosas. No pretendemos que nos beneficien ni mucho menos, pero tampoco tomarnos el pelo como nos lo tomaron hoy”, concluyó.

Anulación del gol y reanudación del partido entre Argentina y Marruecos

Incluso integrantes de la Selección Mayor que acaba de ganar la Copa América, como el capitán Lionel Messi, Rodrigo De Paul o Nicolás Tagliafico, se sumaron al coro de reclamos por las increíbles escenas que se vieron en Francia. “Insólito”, escribió la Pulga sobre una storie en Intagram con fondo negro y un emoji de sorpresa luego del bochorno. “Saliendo del circo, ¿vamos a hablar del motivo por el que se suspendió o nos vamos a seguir haciendo los boludos? Si hubiese sido al revés ni me imagino lo que estarían diciendo”, reprochó el lateral izquierdo en X.

Pues bien, la queja ya llegó a la FIFA. Mientras, Argentina volverá a jugar este sábado 27 de julio desde las 10 de la mañana (hora Argentina) en el Parc Olympique Lyonnais de la ciudad francesa de Lyon ante Irak -que venció 2-1 a Ucrania- en la segunda fecha del Grupo B. El cierre será en ese mismo recinto, pero el próximo martes 30 a las 12 del mediodía contra los ucranianos.