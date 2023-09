Agustín Rossi confirmó que la medida saldrá por DNU y no prevé sanciones para quienes la incumplan.

El candidato a vicepresidente del oficialismo, Agustín Rossi, confirmó este miércoles que la suma fija que diseñó Sergio Massa se publicará en el Boletín Oficial en las pr{oximas horas y no prevé sanciones para quien la incumplan.

Rossi explicó durante una entrevista en TN que deberá ser la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, quien se encargue de fiscalizar el cumplimiento de la norma que obliga a los empleadores a pagar dos sumas fijas de 30 mil pesos en agosto y septiembre.

En principio la norma no aclara que sucederá con los gobierno provinciales y municipales que no cumplan con la obligación, como anunciaron al menos doce provincias.

Si resuelve expresamente un problema que había planteado sobre todo Kicillof: que sucede cuando el pago del bono se cruza con una negociación paritaria en curso. «Para que la política de ingresos planteada no afecte la dinámica de la negociación colectiva, los acuerdos paritarios podrán absorber a la asignación no remunerativa con los aumentos salariales pactados», sostiene el texto del DNU que trascendió.

También como anunció Massa, la norma contempla la posibilidad de las Pymes de descontar ese gasto de los aportes patronales.

El texto buscó así salir de la polémica en la que quedó atrapado el Palacio de Hacienda ante la rebelión de las cámaras empresariales, la CGT y las provincias, incluso la mayoría de las peronistas.

De hecho solo cuatro provincias confirmaron el pago del bono a los empleados del sector público: Entre Ríos, Santiago del Estero, La Rioja y Catamarca.

«Como somos un país federal, los salarios de las provincias y de los municipios lo definen las provincias y los municipios», dijo a LPO una fuente del oficialismo.

Sin embargo, la decisión de la mayoría de los mandatarios provinciales de no reconocer el adicional salarial, compromete el accionar del sector privado. De hecho desde una de las cámaras empresariales adelantaron a LPO que el sector privado no va a pagar el bono en las provincias donde no sea implementado por los gobiernos locales.

«Nada tiene que ver con los privados, porque la regulación de las relaciones laborales en el ámbito nacional del sector privado las define el ministerio de Trabajo de la Nación. El que no cumpla tendrá sanciones», dijo la ministra de Trabajo Kelly Olmos en conferencia de prensa. Un criterio extraño: el Estado impone a los pribvados que paguen la suma fija con sus recursos, pero el propio Estado -en muchas provincias- resuelve no cumplir la norma.



Por su parte, el titular de la AFIP, Carlos Castagneto, afirmó: «Las empresas están en condiciones de abonar esa suma fija» y agregó «la tienen para pagar, no se quejen, aporten cuando hay que aportar para el país».

