Con operaciones de hasta 500 mil pesos, el programa ofrece un reintegro del 20% para la adquisición de insumos productivos. La rápida incorporación de comercios refleja el interés que despertó la iniciativa en el sector agropecuario.

El subsecretario de Planificación del Ministerio del Agro y la Producción, Leonardo Amarilla, destacó que el programa Ahora Chacra duplicó la cantidad de comercios adheridos durante su primera semana de vigencia. Actualmente, la iniciativa supera los 60 establecimientos registrados y alcanza a 26.673 productores beneficiarios en toda la provincia.

Consultado por canal12misiones.com, explicó que, previo a la entrada en vigencia del programa, había un registro de alrededor de 30 comercios inscriptos y, tras la puesta en marcha, la cifra se duplicó.

El funcionario señaló además que el número continúa en aumento debido al interés que genera la herramienta entre los comercios vinculados al sector productivo. En ese sentido, sostuvo que espera nuevas incorporaciones en las próximas semanas.

La iniciativa comenzó a regir el 1 de junio, con vigencia todos los viernes hasta el 30 de septiembre, inicialmente. Mediante la herramienta, productores primarios de toda la provincia pueden acceder a un reintegro del 20% en compras realizadas con tarjeta Visa Débito del Banco Macro.

El programa contempla operaciones de hasta 500 mil pesos destinadas a la adquisición de insumos. En ese aspecto, recuerdan que el registro permanece abierto para agroveterinarias y otros comercios relacionados con la actividad agropecuaria.

Amarilla remarcó que la propuesta busca fortalecer la actividad primaria mediante beneficios directos para los productores. En ese contexto, consideró que la alta adhesión registrada durante la primera semana confirma la utilidad de la herramienta.