La Municipalidad de Posadas recuerda a la población que se encuentra en vigencia la ordenanza XVIII Nº 304 destinada a la regularización de edificios existentes con documentación sin finalizar.

Este régimen especial, que está vigente hasta junio de 2025, permite a los propietarios obtener el Certificado de Final de Obra, garantizando así sus derechos de titularidad y la seguridad habitacional del inmueble.



Esta normativa alcanza a los edificios en altura finalizados a la fecha y a aquellos que, debido al estado de avance de su construcción, no pueden subsanar sus incumplimientos. El Certificado de Final de Obra es un documento oficial que certifica que una edificación ha sido construida conforme a las normativas edilicias y habitacionales vigentes en el municipio, garantizando la aptitud técnica y legal del inmueble.



Es fundamental conocer la documentación legal de cada edificio. Este certificado debe encontrarse registrado, aprobado y finalizado en la Dirección de Obras Privadas, que cuenta con una base de datos sobre el estado de más de 500 edificios irregulares en la ciudad.



Si un edificio no cuenta con esta certificación, sus propietarios no podrán obtener el título de propiedad de su departamento, lo que impide escriturar o heredar la unidad habitacional, afectando directamente su valor y uso legal. Contar con este certificado permitirá al desarrollador subdividir e inscribir el inmueble como Propiedad Horizontal, posibilitando la obtención del título de propiedad de cada unidad funcional y brindando seguridad jurídica a los propietarios.

Es frecuente la creencia de que el Boleto de Compraventa otorga la propiedad de un inmueble. Sin embargo, hasta no contar con la escritura pública, la titularidad no se formaliza legalmente. En este proceso, la obtención del Certificado Final de Obra es un paso clave para avanzar en los trámites de escrituración, especialmente en inmuebles bajo el régimen de propiedad horizontal.

Para iniciar el trámite, los propietarios deben comunicarse con el consorcio del edificio y solicitar información sobre la documentación del inmueble. Es importante destacar que este proceso debe ser realizado por un profesional matriculado. Si bien la regularización conlleva un costo, la valorización del inmueble por metro cuadrado es significativamente mayor al beneficio que otorga la certificación de titularidad.

Aclaración sobre la propiedad de inmuebles y la validez del Boleto de Compraventa

Es necesario rectificar y aclarar que la posesión de un boleto de compraventa no confiere automáticamente la titularidad de un inmueble. Aunque este documento es fundamental en las transacciones inmobiliarias, no reemplaza la escritura pública, que es el único instrumento válido para la transmisión del dominio.

El Boleto de Compraventa es un contrato privado en el que las partes acuerdan las condiciones de la futura venta de un inmueble. Si bien establece derechos y obligaciones para ambas partes, no otorga por sí solo la propiedad legal del bien. Para que la transferencia de dominio sea efectiva, es imprescindible formalizar la operación mediante una escritura pública ante un escribano y proceder a su inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble correspondiente.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al 3764 449087/ 9137

o al mail [email protected]