Shakira sigue lanzando temas que causan furor. Mientras en las noticias se hablaba de la ruptura con Gerard Piqué, su carrera musical seguía creciendo y sacó Te felicito junto a Rauw Alejandro, Monotonía con Ozuna y Don’t you worry con Black Eyed Peas y David Guetta. Este miércoles salió su nuevo hit con el Bizarrap en el que apunta al ex Barcelona con toda.

La colombiana ha sido una gran compañía para millones de personas en distintas partes del mundo luego de alguna ruptura. Sus hits históricos como Inevitable, Moscas en la casa, Día de Enero, entre otros, sonaron en cassettes, Discmans para luego pasar a los MP3 y finalmente llegar a los celulares. Ahora, con las Sessions de Bizarrap planea llegarle a un nuevo público y su nuevo hit no buscó maquillar el mensaje.

La cantante del tema del Mundial de Sudáfrica ya había promocionado la BZRP Music Session #53 con una foto de una pancarta desplegada desde una avioneta que detallaba: “Una loba como yo no está pa’ tipos como tú”.

El tenso cruce de Gerard Piqué con Shakira

“A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú; esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pique; yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques; entendí que no es culpa mía que te critiquen; yo solo hago música, perdón que te salpique”, dice el nuevo tema.

Otra de las estrofas en la que lanza una indirecta es: «Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena». En un juego de palabras la cantante podría estar refiriéndose a Clara Chía, la nueva pareja de su ex. «Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto nuevo remplazo. No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo«, remata.

No es la primera vez que Shakira transforma la tristeza de la ruptura en un hit y así como alguna vez cantó «El cielo está cansado ya de ver, la lluvia caer. Y cada día que pasa es uno más, parecido ayer. No encuentro forma alguna de olvidarte porque seguir amándote es inevitable», este miércoles encontró su forma de cerrar la historia de amor con el campeón del mundo 2010 a través de la música.

Luego de su tormentosa separación, sumado a los rumores prácticamente confirmados de infidelidad de Piqué, los medios de espectáculos no dejan pasar ningún detalle de sus vidas privadas y en las últimas horas se dio un nuevo episodio en esta novela que parece interminable.

En esta misma sintonía y de manera inesperada, en el arranque de este 2023 se dio el primer encuentro entre la colombiana y el español donde la tensión se apoderó de la escena y la incomodidad se palpaba en el aire, tanto por parte de la ex pareja como de los presentes que no sabían qué hacer y estaban expectantes de lo que podría pasar.

Lo cierto es que este encuentro fue en un escenario completamente familiar y de disfrute como fue el partido de béisbol de su hijo Milan, quien es un gran fanático del deporte. Por supuesto, el contexto no ameritaba para un nuevo episodio de esta disputa, aunque en el pasado, se dio una situación donde las cámaras de los asistentes captaron a Shakira con algunos gestos.

En este caso, toda la familia se junto en favor del pequeño, pero no se dieron acercamientos ni mucho menos. Mientras Piqué estuvo acompañado por sus padres, la oriunda de Barranquilla se hizo presente con su hermano y su madre.

Este primer encuentro en el 2023 fue captado por un asistente al partido quien subió a TikTok las imágenes y en cuestión de minutos se viralizó completamente. Además, al final de la jornada se dio una foto grupal, pero ni siquiera se dio un acercamiento sino que Shakira estuvo por un lado y Piqué por otro.