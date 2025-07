Lo comenzó a utilizar la Policía de Misiones en las rutas nacionales 12 y 14 y accesos, para reforzar la seguridad vial. Principales detalles de cómo operan

Los drones registran las maniobras que son comunicadas a los controles policiales montados en las rutas.

La Policía de Misiones comenzó a utilizar drones para reforzar los controles de tránsito, especialmente durante el receso invernal y a raíz del incremento del flujo vehicular en esta temporada.

Los operativos se empezaron a utilizar con los denominados vehículos aéreos no tripulados en distintos puntos de las rutas nacionales 12 y 14, más los accesos provinciales y poniendo foco en los principales destinos turísticos.

“Es una política de Estado en materia de seguridad, la utilización de la tecnología en todos los ámbitos”, resumió el comisario inspector Maximiliano Carletti director del Centro Integral de Operaciones 911.

Desde el Centro Integral de Operaciones se monitorea en tiempo real.

La Policía de Misiones se destaca en la región por ser la única policía provincial en contar con una unidad específica de drones. Se trata de la División de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT), dependiente de la Dirección del Centro Integral de Operaciones 911.

También conocidos como drones, es una unidad policial en Misiones que se dedica a utilizar estos dispositivos para diversas tareas de seguridad y vigilancia. Estos vehículos aéreos, controlados remotamente, cuentan con cámaras térmicas, que permiten la visión nocturna y en condiciones de poca visibilidad, y son capaces de resistir altas temperaturas.

El control aéreo se desarrolla de manera continua y rotativa sobre los principales corredores viales. “Queremos destacar que estas acciones que se vienen llevando adelante están impulsadas por la división de vehículos aéreos no tripulados de la Policía de Misiones, y en conjunto con la Dirección General de Seguridad Vial y Turismo, es una tarea articulada entre ambas unidades operativas para llevar adelante estos controles. Con los drones lo que hacemos es la observación desde la altura de cualquier maniobra imprudente que se cometa en cualquiera de los corredores viales de nuestra provincia”, acotó.

De esta manera, según explicó Carletti, los drones ayudan a detectar maniobras peligrosas o evasivas, y se complementan con la red de cámaras del sistema 911 y móviles con videovigilancia.

Destacan que facilitan la captura de imágenes y videos para la identificación de infractores y la investigación de incidentes. “Esto es observado de manera directa como una extensión de los ojos del agente de seguridad vial que está llevando adelante el control, y al observarla -obviamente esto se hace con anterioridad a un control, cuando el vehículo arriba al control- se procede en consecuencia de acuerdo a la maniobra que se haya observado”, acotó el licenciado Carletti.

Comunicación directa

A través de un informe explicaron que de esta manera se mantiene una comunicación constante entre las patrullas y el Centro Integral de Operaciones para una respuesta rápida ante cualquier eventualidad. “Estos operativos no sólo buscan el cumplimiento de la ley, sino también fomentar una conducción más segura, recordando la importancia de usar el cinturón de seguridad, no usar el celular mientras se conduce, respetar los límites de velocidad y no manejar bajo los efectos del alcohol o sustancias”. A su vez sugieren que, ante emergencias, se puede contactar a las líneas 911 o 101, disponibles las 24 horas.

Cómo funciona

El comisario Carletti añadió que con estos vehículos aéreos no tripulados se logra “una visualización en tiempo real, porque el dron está transmitiendo en vivo, cuando se monta este tipo de operativos se realiza la instalación de una infraestructura un poco más compleja que solamente la de volar”.

Detalló que “los drones va de la mano del operativo de seguridad vial que se monta sobre el corredor, además conlleva un centro de operaciones que es la infraestructura que monta el 911 a través de su división de drones y de un móvil de biovigilancia, que es un móvil que se configura para distintas tareas. En este caso, se configura para esta función específica, y desde allí en tiempo real, estos móviles, que son furgones, en este caso una Mercedes Sprinter o una Toyota Boxer, son dos con los equipos con los que contamos, poseen cinco pantallas, dos de tiempo real y uno de 32 pulgadas para hacer la visualización en tiempo real, además de que permanece todo registrado en la base de datos”.

Añadió que, con las imágenes obtenidas, el agente de seguridad vial hace la observación, retransmite esa información al personal que está apostado en el control vial, es decir está físicamente en la calle y se procede en consecuencia”.

De esta manera, la Policía de Misiones incorporó tecnología de última generación para sus operativos de control vial, para detectar infracciones y situaciones de riesgo en tiempo real.

La Brigada

Esta Brigada de Drones utiliza alta tecnología para reforzar el patrullaje preventivo en zonas urbanas y rurales, especialmente en áreas de difícil acceso. La brigada cuenta con pilotos capacitados y equipos como los drones Matrice 30T, que están equipados con cámaras térmicas e infrarrojas para operar en diversas condiciones climáticas.

La División VANT de Posadas es la primera de la provincia, considerada fundamental en operativos policiales, como la desarticulación de redes delictivas.

Además, la Policía de Misiones amplió la operatividad de los drones a otras ciudades como Puerto Iguazú, Apóstoles y Aristóbulo del Valle.

La brigada de drones de Posadas también participa en actividades de colaboración con otras fuerzas de seguridad, tanto a nivel nacional como internacional.

De esta manera, destacan que la Brigada de Drones de Posadas, es una herramienta clave para la seguridad pública, utilizando tecnología de punta para patrullaje, prevención del delito y apoyo en operativos especiales.

Los drones que son utilizados con otros fines