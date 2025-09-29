Dos tragedias ocurridas en Villa Dolores y Sebastián El Cano reavivan la preocupación: Santino López es el tercer adolescente que fallece en una actividad deportiva en la provincia en solo tres semanas.

La provincia de Córdoba atraviesa horas de profundo dolor tras la muerte de un nene de 13 años y un hombre de 57 en distintos partidos de fútbol disputados el sábado. Ambos se desplomaron en plena cancha y, pese a los intentos médicos, murieron por paro cardiorrespiratorio.

Dos trágicas muertes en el mismo día

El primer hecho ocurrió en Villa Dolores, donde un hombre que jugaba un partido amateur se descompensó en medio del campo de juego. Fue trasladado de urgencia al hospital regional, pero falleció poco después de ingresar. El servicio de emergencias confirmó que había sufrido un paro cardiorrespiratorio.

Horas más tarde, la tragedia golpeó en Sebastián El Cano: Santino López, un chico de 13 años oriundo de Las Arrias, se desplomó mientras participaba de un encuentro en el Club Ilusión del Norte. Fue llevado al hospital local, acompañado por su madre en la ambulancia, pero tampoco pudieron reanimarlo. La Fiscalía de Instrucción de Deán Funes ordenó una autopsia para determinar las causas exactas del fallecimiento.

Una serie de muertes que alarma a Córdoba

El caso de Santino se suma a una preocupante secuencia: ya son cinco los decesos juveniles súbitos en tres semanas, tres de ellos en medio de actividades deportivas.

El 11 de septiembre, Amadeo Ruiz, de 13 años, jugador de San Lorenzo de barrio Las Flores, murió durante una práctica de inferiores en la ciudad de Córdoba. Cuatro días después, Facundo Arias Prieto, también de 13, sufrió una descompensación en una clase de educación física en Villa Carlos Paz. Ese mismo día, Thian Toledo, de 7 años, falleció en Capilla de los Remedios tras desplomarse en un cumpleaños. Finalmente, el 18 de septiembre, Lautaro Maineri, de 15 años, murió en la clínica Vélez Sarsfield tras descompensarse durante un recreo escolar.

Las muertes súbitas, sin antecedentes médicos previos conocidos, impactaron de lleno en familias, escuelas y clubes cordobeses. Las autoridades provinciales ya analizan medidas preventivas y protocolos para reforzar la atención en espacios deportivos y educativos.

Perfil