El 4 de febrero es el Día Mundial contra el Cáncer, enfermedad que mata a decenas de miles de argentinos cada año.

La Fundación para la Investigación, Docencia y Prevención del Cáncer y la Asociación Argentina de Oncología Clínica recuerdan que solo el 12% de pacientes con cáncer se entera de su mal antes de que comience a manifestarse clínicamente.

Más de 50 casos de leucemia se diagnostican por semana en la Argentina, lo que ronda unos 3.000 anuales, y otros 21 mil de cáncer de mama y casi 12 mil del tumor de próstata se detectan por año, por lo que especialistas destacaron la necesidad de realizar una consulta temprana, lo que «aumenta las posibilidades de curación», tras un 2020 en el que cayeron 70% las visitas médicas por la pandemia de coronavirus.

En el marco del Día Mundial contra el Cáncer, que se conmemora este jueves, FUCA (Fundación para la Investigación, Docencia y Prevención del Cáncer) y la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC) con apoyo de la empresa de biotecnología Amgen, lanzaron la campaña El cáncer no espera (www.elcancernoespera.com.ar), que apunta que «solo el 12% de pacientes con cáncer se entera de su enfermedad antes de que comience a manifestarse clínicamente».

Al mismo tiempo, profesionales de diferentes organizaciones y centros médicos instan a retomar los controles clínicos, luego de detectar el año pasado una reducción del 70% en las consultas por la pandemia.

«La publicación norteamericana The Journal of Clinical Oncology dice que la incidencia del cáncer durante 2020 se redujo entre 50 y 60% comparado con el año 2019 y esta baja se debe a la gran magnitud de diagnósticos que no se hicieron», señaló en un documento que acompaña la campaña el médico oncólogo Matías Chacón, Jefe del Departamento de Oncología Clínica del Instituto Alexander Fleming y miembro de FUCA.

Chacón detalló que «en el caso de las mamografías y las colonoscopias, la reducción fue del 90%», lo que significa que de cada 100 personas que debían realizarse estos estudios, solo 10 los hicieron. «En Argentina no contamos con registros propios, pero inferimos que pasa algo similar», aseguró.

En tanto, la médica oncóloga Valeria Cáceres, jefa del Departamento de Oncología Clínica del Instituto Ángel Roffo, de la Universidad de Buenos Aires (UBA), consideró que «en los consultorios estamos comenzado a ver diagnósticos en estadios avanzados de la enfermedad».

«Durante estos meses se redujeron alrededor de un 60-70% los controles dependiendo del medio de detección temprana y como consecuencia, habrá algunos casos en los que la paciente llegue a la consulta con un tumor más grande, que podría haber sido diagnosticado en un estadio precoz si se hubieran realizado los controles eco mamográficos de rutina», remarcó la oncóloga.

Por su parte, Marta Artigas, fundadora de Aciapo (Atención Comunitaria Integral al Paciente Oncológico) del Hospital Central de San Isidro, insistió en que «no se debe permitir que se repita la situación del año pasado, donde la enorme mayoría de la población descuidó aspectos centrales de su salud, suspendiendo o postergando chequeos anuales».

«Estamos viendo más cáncer y tumores más avanzados que antes; en el caso de la próstata y de cualquier tipo de cáncer realizarnos los controles necesarios es, indudablemente, la mejor manera de cuidarnos y ése es uno de los mensajes más importantes que queremos destacar en este Día Mundial», sostuvo Artigas.

A su vez, Juan Manuel O´Connnor, jefe de la Unidad de Tumores Gastrointestinales del Instituto Alexander Fleming, sostuvo que «el cáncer de colon y recto son enfermedades prevenibles y los estudios de control permiten llegar al diagnóstico de manera más temprana, lo cual impacta directamente en las posibilidades de curación y el pronóstico del paciente».

«Si detectamos al pólipo o al cáncer en una etapa inicial, aumenta la posibilidad de curación, que en estos casos puede ser más del 90%», apuntó.

Un informe de la Asociación Leucemia Mieloide Argentina (ALMA) recuerda que en el país se detectan «más de 50 casos de leucemia por semana, lo que representa unos 3.000 pacientes al año».

El cáncer de pulmón es uno de los que más muertes ocasiona.

De acuerdo a datos del Instituto Nacional del Cáncer (INC) esta enfermedad representa el 2,3% de la totalidad de cánceres del país, mientras que en los hombres el tumor de próstata tiene una ocurrencia de 11.600 casos anuales, lo que significa el 20% de los tumores malignos en varones y el 9% de la totalidad de la enfermedad.

En la última década, el cáncer de próstata se mantuvo como el más frecuente en hombres, según indicó a Télam el médico Diego Barreiro, jefe del Servicio de Urología del Instituto de Investigaciones Médicas Alfredo Lanari.

«La falta de consulta y controles del año pasado generó además una demora en el seguimiento de casos de cáncer de vejiga, lo que hizo que los pacientes lleguen a la instancia de cirugía con tumores avanzados y de peor pronóstico», advirtió Barreiro.

Un informe del INC sostuvo que de acuerdo a estimaciones del Observatorio Global de Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS) con datos de 2018, en Argentina el cáncer de mama es el de mayor magnitud, con una ocurrencia de más de 21.000 casos al año, lo que representa el 17% de todos los tumores malignos y casi un tercio de los cánceres femeninos.

Para el cáncer colorrectal, se estimaron 15.692 casos nuevos el mismo año, concentrando el 13% del total de tumores.

En un plano más global de la enfermedad, el INC indicó que la Argentina presenta una tasa de incidencia de 212 casos por 100 mil habitantes (considerando ambos sexos y todos los tumores a excepción del de piel no melanoma), cifra que la posiciona con una incidencia de cáncer media-alta, en comparación con otros países del mundo.

Esta estimación corresponde a más de 125 mil casos nuevos de cáncer en ambos sexos por año, lo que ubica a la Argentina en el séptimo lugar en Latinoamérica, según la fuente.