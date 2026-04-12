Está mañana , cerca de las 08:30 horas, se registró un despiste sobre la Ruta Nacional Nº 12, a la altura del kilómetro 1378, en sentido Posadas–Santa Ana, sin personas lesionadas.

El hecho involucró a un Renault Megane conducido por un hombre de 29 años, quien viajaba acompañado por otras dos personas. Por causas que se investigan, el conductor habría perdido el control del rodado.

A raíz del siniestro, solo se registraron daños materiales y el tránsito no se vio afectado. En el lugar trabajó personal de la comisaría local ,y efectivos Policía Científica quienes realizaron las tareas de rigor.