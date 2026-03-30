La joven apuntó que habría sido drogada y sometida. Interviene el Juzgado penal 3 de esa jurisdicción y se aguardan primeras pericias.

Una denuncia por un presunto caso de abuso sexual conmociona a la localidad de San Vicente y es investigada por la Justicia provincial.

De acuerdo a una constancia policial radicada ayer 29 de marzo, una mujer se presentó ante las autoridades para exponer una grave situación que involucra a su hija menor de edad. Según su relato, los hechos habrían ocurrido en diciembre del año pasado, cuando la adolescente salió de su vivienda y posteriormente regresó con signos físicos que despertaron sospechas.

Siempre según la denuncia y lo contado por la adolescente, esta habría sido llevada a un motel de la localidad por una amiga y el esposo de ésta, donde la habrían sometido y grabado.

La madre manifestó que, en un primer momento, la joven no quiso brindar detalles de lo sucedido. Pero con el paso de los días y tras insistentes consultas, pudo reconstruir parcialmente lo ocurrido y reconoció que no recordaba parte del hecho ya que habría sido drogada.

En su exposición, la denunciante también señaló que su hija presentaba lesiones compatibles con una posible agresión y que incluso habría sido filmada por la supuesta amiga durante el episodio, lo que agrava aún más la situación. Además, aseguró que existieron amenazas para evitar que el hecho trascendiera.

Tras tomar conocimiento del caso, se dio intervención al Juzgado de Instrucción Tres de San Vicente, que ahora lleva adelante las actuaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido y determinar responsabilidades. Mientras tanto, se aguardan avances en la investigación y eventuales medidas judiciales.