El organismo nacional de recaudación cuenta con múltiples herramientas útiles para sus usuarios. Enterate de qué se trata una de ellas.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) es el organismo estatal que se ocupa de recaudar los aportes de todos los ciudadanos residentes en nuestro país, a nivel nacional. Como tal, ofrece una importante cantidad de herramientas y recursos útiles para sus afiliados.

Una de ellas es el Sistema de Informático para Contribuyentes Autónomos y Monotributistas (SICAM), conocido también como el “liquidador”. En resumidas cuentas, es una herramienta disponible en la web de AFIP, útil para todas aquellas personas físicas que desarrollen una actividad autónoma, figurando o no como monotributistas.

Sistema «SICAM»: para qué sirve y qué se puede hacer

Con este «sistema liquidador», el titular podrá consultar los pagosque haya realizado y, en caso de que alguno de ellos difiera con el comprobante en su poder va a poder modificarlo, como también ingresar pagos no registrados. Todo esto teniendo en cuenta que no alterará la base de datos hasta que no se realice la verificación en la UDAI de ANSES o en la propia Dependencia AFIP.

De este modo, habiendo cargado sus datos personales y los de su actividad autónoma, vas a poder obtener una liquidación parcial (por un tiempo determinado) o total (de acuerdo a los parámetros que se ingresen). En caso que se arroje deuda, el sistema le va a imprimir el/los volantes de pago, que podrá o podrán ser cancelado/s de acuerdo a los mecanismos vigentes.

SICAM AFIP: dónde se pueden presentar los formularios impresos

Los formularios emitidos por el sistema se podrán presentar en las UDAI de ANSES, cada vez que se trate de iniciar el trámite de otorgamiento de algún beneficio previsional, o mismo también en las Agencias o Distritos de la DGI cuando se trate del sector de los trabajadores autónomos. Todo esto siempre en AFIP, en cumplimiento del cronograma de transferencia.

