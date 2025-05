El candidato a concejal del sublema “Compromiso con vos” destacó los avances en infraestructura, el saneamiento hídrico y el ordenamiento territorial.

El ingeniero Daniel Vigo, candidato a concejal del sublema “Compromiso con vos” del Frente Renovador Neo y coordinador de Obras Públicas de la Municipalidad de Posadas, reafirmó su compromiso con la continuidad del modelo de gestión del intendente Leonardo “Lalo” Stelatto, enfatizado en obras, planificación y soluciones a problemáticas históricas.



«Más de 4 mil cuadras asfaltadas y obras que transforman»

Vigo destacó que, durante la actual gestión municipal, se asfaltaron más de 4.000 cuadras en la ciudad, mejorando la conectividad y la calidad de vida de los posadeños. “Queremos que Posadas siga creciendo como lo venimos haciendo: con planificación, trabajo en equipo y compromiso con cada vecino”, afirmó.



Sin embargo, señaló que uno de los mayores desafíos sigue siendo el sistema de saneamiento hídrico, clave para mitigar las inundaciones en distintos barrios. “Las últimas tormentas demostraron la importancia de estas obras. Estamos trabajando en soluciones definitivas para las cuencas que no fueron tratadas en su momento, incluso las afectadas por el embalse de Yacyretá”, explicó. Y detalló que “Posadas creció casi sin planificación por debajo. La EBY solucionó lo del río, pero fueron los subembalses lo que generó problemas en los arroyos internos”.



Además, mencionó que el crecimiento no controlado de barrios generó nuevas demandas en zonas donde antes no existían. “Hoy hay barrios de menos de 10 años con los mismos problemas que Poujade, que tiene más de cien años. Eso refleja que faltó ordenamiento”, sostuvo.

Planificación urbana: la clave para el futuro

Vigo aseguró que, desde la Municipalidad, se avanza en un Plan de Ordenamiento Territorial para regular el crecimiento y evitar que se repitan estas situaciones. “Necesitamos nuevas ordenanzas y compromiso de los privados. La ciudad debe crecer de manera sostenible, pensando también en ser un polo turístico y de eventos”, afirmó.

Concluyó con un llamado a la confianza en la gestión: “Tenemos la experiencia y el conocimiento para seguir solucionando problemas. Este 8 de junio, elegí seguir transformando Posadas junto al intendente Stelatto. Votá por el sublema ´Compromiso con vos´”.