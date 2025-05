El candidato a concejal por el sublema “Compromiso con Vos” participó de un encuentro en el BOP 36, donde estudiantes y vecinos interpelaron a los postulantes en un clima de intercambio constructivo. “El respeto y la escucha son la base para seguir construyendo la sociedad que queremos”, afirmó.





En medio de un escenario nacional de polarización, Posadas dio una lección de democracia participativa. El debate organizado por la Agrupación Misionero y Guaraní, la Comisión Vecinal del barrio Mini City y el BOP 36 reunió a candidatos frente a un auditorio comprometido: vecinos que, con preguntas directas, pusieron en valor el micrófono abierto como herramienta de rendición de cuentas.



El candidato a concejal por el sublema “Compromiso con Vos” del Frente Renovador Neo, Daniel Vigo, con experiencia en gestión pública y desarrollo urbano, subrayó la importancia de estos espacios: “Debatir de cara a la gente, especialmente en una escuela, refuerza que la política debe hacerse con los pies en el barrio. Los jóvenes y los vecinos nos exigen propuestas claras, no gritos ni confrontación”.



El evento, apoyado por el Foro de Seguridad Vecinal y autoridades educativas, demostró que es posible un intercambio de ideas sin agresiones y donde el eje no fue la competencia entre candidatos, sino la conexión con las inquietudes ciudadanas.



Vigo, enfocado en planificación sostenible y participación, cerró con un mensaje clave: “La Posadas que soñamos se construye escuchando, no imponiendo. Esto es política en serio: propuestas que nacen de la gente. Porque la verdadera política se hace escuchando a la gente”. Una postura que, en tiempos de discursos vacíos, busca diferenciarse desde la acción concreta.



“El compromiso, más allá de los discursos, se demuestra en estos espacios. Y la ciudadanía lo valora”, sostuvo para culminar el coordinador de Obras Públicas de la Municipalidad de Posadas.