Desde España revelaron cómo son los días del lateral brasileño tras las rejas. El futbolista había sido arrestado por presunto abuso sexual.

Dani Alves está en la cárcel hace más de diez días tras declarar en la causa que investiga un presunto abuso sexual contra una chica de 23 años en el baño de un reservado de un boliche de Barcelona la noche del 30 de diciembre. El medio español La Vanguardia reveló detalles de los días del lateral brasileño en la prisión Brians 2 donde se encuentra detenido.

Cómo son los días de Dani Alves en la cárcel

Dani Alves se encuentra desde el 20 de enero en prisión. Primero en Brians 1 hasta el lunes 23, cuando fue trasladado a Brians 2 de Cataluña, España. Fue detenido luego de haber ido a declarar a una comisaría de Barcelona tras ser acusado de abuso sexual. Este lunes, el diario La Vanguardia publicó un detallado informe en el que reveló cómo son sus días en prisión luego de dialogar con múltiples fuentes involucradas.

«Es inevitable que absolutamente todos los ojos estén pendientes de este brasileño de 39 años, acusado de violación. La adaptación está siendo modélica, y el jueves disputó su primer partido con sus compañeros de patio», expresa el mencionado medio. Cuando llegó a Brians 2, le habría dicho a profesionales que «el futbolista se ha quedado fuera, y el Dani que está aquí es uno más», algo que aseguran que se puede notar ya que «no hay tratos especiales ni medidas excepcionales más allá de la expectación que genera en el resto de los reclusos».

La estrella del fútbol supuestamente le dijo a sus compañeros de prisión: «Aceptaré lo que venga. Me fui de casa con apenas 15 años. He superado en mi vida situaciones muy difíciles y complicadas. Esta será una más que pasará. No me asusta nada».

Dani Alves jugó un partido de fútbol en la cárcel

El futbolista de 39 años, que fue despedido de Pumas de México tras destaparse esta situación, se encuentra transitando sus días privado de su libertad en el módulo 13 de Brians 2, «el menos conflictivo, un espacio destinado a los agresores sexuales de menores». Allí, comparte celda con otro brasileño, de nombre Coutinho, que ya conocía a Alves de años atrás: trabajó muchos años en el control de accesos de discotecas de Barcelona, entre ellas el Sutton, además de que Ronaldinho lo tuvo contratado de guardaespaldas.

Este jueves al mediodía, Dani Alves participó de un partido de fútbol con sus nuevos compañeros de prisión. Fue la primera vez que tocó una pelota desde que quedó detenido. Se corrió la voz y comenzaron a asomarse discretamente funcionarios, profesionales externos, personal de la dirección y la totalidad de los reclusos del módulo vecino para no perderse de ver al histórico futbolista.

Qué habría dicho Dani Alves sobre el presunto abuso sexual

Siempre según La Vanguardia, Dani Alves se habría mostrado predispuesto a charlar con prisioneros y hasta con oficiales acerca de su caso. «En todas las conversaciones, el brasileño ha contado que lo que sucedió en el baño del reservado de la discoteca Sutton la madrugada del pasado 30 de diciembre fue ‘con el consentimiento de la mujer’. Y cuando le cuestionan sobre la denuncia, Alves cierra la boca y no responde», explica el sitio.

La propuesta de Dani Alves para salir de la cárcel: usar una pulsera telemática

Cristóbal Martell, su nuevo abogado, está preparando un recurso para demostrar que no existe peligro de fuga, que incluye el uso de una pulsera especial, para poder sacarlo de la prisión Brians 2 donde se encuentra detenido. Al utilizar este elemento en su muñeca, los movimiento del jugador estarían controlados en todo momento. Es un recurso que suele emplearse en el caso de los delitos sexuales y que no es nuevo en España ya que hay muchos precedentes de su uso.

Estos brazaletes pretenden evitar que los agresores sexuales se acerquen a sus víctimas a menos de una distancia establecida. En el caso particular de Dani Alves, también permitirá controlar que el brasileño no deje suelo español, ya que no hay tratado de extradición con Brasil una de las grandes preocupaciones de la justicia en este caso.

El punto clave también es que este tipo de elementos se utiliza en España en personas que ya fueron condenadas y no en situaciones como la de Dani Alves que está en prisión provisional sin fianza y espera una condena firme o ser absuelto de los cargos.