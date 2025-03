El Tribunal Superior de Justicia de Barcelona dejó libre de cargos al exlateral brasileño que había sido condenado a cuatro años y medio de prisión por un delito de agresión sexual.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña absolvió a Dani Alves, quien había sido condenado a cuatro años y medio de prisión por una causa de violación contra una joven en la discoteca Sutton de Barcelona el 31 de diciembre del 2022. El exfutbolista brasileño estuvo en la cárcel de manera preventiva durante catorce meses, tras ser detenido en enero de 2023 y en marzo de 2024, le concedieron la libertad provisional luego de que depositara una fianza de un millón de euros.

El jurado consideró que el testimonio de la denunciante carece de la fiabilidad necesaria para sostener una condena y quedarán sin efecto todas las medidas cautelares que se habían anunciado previamente, como la obligación de mantener distancia con la denunciante o el pago de la indemnización.

El TSJC explicó que hay “vacíos, imprecisiones, inconsistencias y contradicciones” en el relato de la mujer, especialmente en los aspectos que podían ser verificados objetivamente, como las grabaciones de video obtenidas en la discoteca. También señalaron contradicciones entre el testimonio de la víctima y las pruebas materiales del caso, como los informes de ADN y el peritaje dactiloscópico.

La decisión de absolver al exlateral derecho del Barcelona se basa entonces en la falta de acreditación de la hipótesis. Sin embargo, los jueces aclararon que eso no implica validar al 100% la versión presentada por la defensa: “El hecho de no dar por acreditada la hipótesis acusatoria no supone afirmar que la hipótesis verdadera sea la que mantiene la defensa del acusado”.

Tras conocerse la decisión, Inés Guardiola, la abogada defensora del futbolista, declaró en diálogo con la emisora catalana RAC1 y expresó su satisfacción por la decisión del Tribunal: “Estamos muy felices, se ha hecho justicia, se ha demostrado que Alves es inocente”.