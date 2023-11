Los trabajadores de X tienen un plazo de un año para convertir a X en un Banco que pueda ser redituable. Conocé de qué se trata.

Elon Musk no para de innovar e introducir cambios en X. Ahora quiere emular a PayPal y para ello, le dio a sus empleados un plazo de un año para lograrlo.

Este cambio radical, se anunció a los trabajadores mediante una llamada telefónica que Musk tuvo con sus empleados.

Si bien, Musk ya no es el CEO de la empresa, sigue siendo un hombre poderoso dentro de X.

La actual CEO es Linda Yaccarino, pero se entiende que es el CEO de Tesla quien toma las decisiones.

Musk menciona que la gente se sorprenderá de «lo poderoso que es» y que en su plataforma, cuando habla de «pagos, en realidad me refiero a toda la vida financiera de alguien», mencionó Musk, según el audio de la reunión obtenido por The Verge.

«Si se trata de dinero. Estará en nuestra plataforma. Dinero o valores o lo que sea. Entonces, no es solo enviarle u$s 20 a mi amigo. Estoy hablando de que no necesitarás una cuenta bancaria». Elon Musk busca reformular X.

Recuperando el tiempo

Musk quiere vencer a PayPal con el manual de estrategias de PayPal que escribió hace dos décadas.

No hay que olvidar que hace unos años, en el 2000, Musk se había convertido en Consejero Delegado tras la fusión de su X.com y Confinity, la empresa de capital riesgo cofundada por Peter Thiel, propietaria del programa PayPal.

Se trataba de un servicio de transferencia de dinero más popular que el ofrecido por Musk.

Tras la dimisión de Thiel por las desavenencias con Musk, que presionó para que el sistema PayPal se basará en una plataforma de Microsoft en lugar de Unix, Musk quiso ampliar las ambiciones de la empresa y convertirla en algo más que un servicio de transferencia de dinero.

De esta manera, hizo que la letra X ocupara un lugar más destacado en su marca y eliminando por completo el nombre PayPal, según Max Chafkin, autor del libro de 2021 «The Contrarian: Peter Thiel y la búsqueda del poder en Silicon Valley«. Una red con permanentes cambios.

Palabra de Musk

«Estoy hablando de que no necesitarás una cuenta bancaria», amplió.