El seleccionado dirigido por Lionel Scaloni afrontará su primer compromiso de la gira por Asia.

Tras la fiesta que vivió la Selección Argentina a fines de marzo en nuestro país en la primera fecha FIFA tras el Mundial de Qatar 2022, donde los dirigidos por Lionel Scaloni levantaron la Copa del Mundo, la Albiceleste tiene que volver al modo competitivo y, para ello, tendrá una gira por Asia donde enfrentará a Australia y a Indonesia. ¿Cuándo es el primer partido y a qué hora?

Argentina vs. Australia: Día y hora

El primer partido de la gira por Asia para la Selección Argentina vs. Australia será este jueves 15 de junio a partir de las 09:00 (hora de nuestro país) en el Estadio Nacional de Pekín.

A qué hora se juega se juega Argentina vs. Australia, según cada país

Argentina: 9 hs.

Brasil: 9 hs.

Uruguay: 9 hs.

Paraguay: 8 hs.

Chile: 8 hs.

Bolivia: 8 hs.

Venezuela: 8 hs.

Ecuador: 7 hs.

Perú: 7 hs.

Colombia: 7 hs.

México: 6 hs.

¿Cómo ver en vivo el partido de la Selección Argentina vs. Australia?

El partido amistoso entre la Selección Argentina y Australia se podrá ver EN VIVO por TyC Sports y la TV Pública. También se podrá sintonizar ONLINE, vía streaming, desde la plataforma de TyC Sports Play.

Messi va a ser titular contra Australia

Lionel Messi, que llegó a China este sábado y que se está entrenando con sus compañeros, jugará solo el partido del jueves ante Australia y luego comenzará vacaciones, por lo que no viajará a Yakarta para el segundo juego ante Indonesia.

¿Por qué? El mejor jugador del mundo viene de una larga temporada en PSG, en la que incluyó nada menos que el campeonato del mundo en Qatar, los amistosos de marzo con la Selección y la reciente resolución de su futuro: será nuevo jugador del Inter de Miami.Messi entrena pensando en Australia (AP).

Messi sobre su presencia en el Mundial 2026

Lionel Messi es furor en China. Como la propia selección Argentina. A cada paso, la gente que grita por él. En una entrevista que dio en Pekin, en la que le preguntaron sobre su futuro y si será el primer futbolista en jugar seis Mundiales, hizo ruido: «No bueno, en realidad lo dije algunas veces, yo creo que no, que este fue mi último Mundial«, dijo primero. Y siguió en la línea que viene marcando: «Iré viendo cómo se dan las cosas. En principio no creo que llegue al próximo Mundial«.

TAL VEZ TE INTERESE LEER