Tal vez por cosas como las de este viernes el fútbol es tan emocionante: cuando Brasil ya se sentía semifinalista después de una obra de arte de Neymar, Croacia sacó su espíritu combativo, encontró la igualdad a través de Petkovic, a falta de 4 minutos para el final del tiempo suplementario, y, como ante Japón, se hizo grande en los penales para eliminar al principal favorito al título.

Con un muy buen primer tiempo del actual subcampeón del mundo, y una segunda etapa que se sostuvo en su arquero Livakovic, Croacia apostó todo a los penales. Pero ese pleno pareció derrumbarse cuando en la última jugada del primer tiempo suplementario, Neymar demostró por qué es uno de los mejores jugadores del mundo, gambeteó a media defensa croata, arquero incluido, y puso arriba a Brasil.

Pero el fútbol siempre deja lugar para alguna sorpresa y, cuando casi nadie lo esperaba, Petkovic, que había ingresado minutos antes, remate dentro del área para vencer al arquero Alisson y llevar la definición a los penales.

Y allí Brasil pareció sentir el golpe, porque apenas pudo anotar uno de los cuatro remates que ejecutó y terminó cayendo 1-3.

Así, Croacia es el primer semifinalista del Mundial y aguarda por el ganador de Argentina y Países Bajos.

Tras el 1-1 en los 120 minutos, los balcánicos se impusieron 4-2 en la definición desde los doce pasos y frustraron a los dirigidos por Tite

Cronología de Infobae y BBC

CROACIA 1 (4) – BRASIL 1 (2)

El equipo europeo eliminó al sudamericano en los cuartos de final del Mundial de Qatar y es el primer semifinalista.

CROACIA ES EL PRIMER SEMIFINALISTA DE QATAR 2022

Tras el empate 1-1 en los 120 minutos, los balcánicos superaron a los sudamericanos 4-2 en la definición por penales y esperan por el ganador del duelo entre la Argentina y PaísesBajos. Croacia eliminó a Brasil en los penales y avanzó a las semifinales del Mundial de Qatar 2022 (REUTERS/Hannah Mckay)14:46 HsHOY

¡Marquinhos le dio al palo! Brasil se quedó eliminado del Mundial al perder 4-2 en los penales ante Croacia. Marquinhos se lamenta luego de fallar el penal que le dio la clasificación a Croacia (REUTERS/Hannah Mckay)14:45 HsHOY

¡Gol de Croacia! Mislav Orsic ajustado al palo de Alisson pone el 4-2.

14:45 HsHOY

¡Gol de Brasil! Pedro marcó el 2-3 ante Croacia con una gran definición.

14:56 HsHOY

¡Gol de Modric! El volante del Real Madrid ejecutó con clase al palo contrario de Alisson Becker. Croacia gana 3-1.

14:43 HsHOY

¡Descuenta Brasil! Casemiro convirtió a la derecha del arquero croata. Soccer Football – FIFA World Cup Qatar 2022 – Quarter Final – Croatia v Brazil – Education City Stadium, Doha, Qatar – December 9, 2022 Brazil’s Casemiro scores a penalty during the penalty shootout REUTERS/Fabrizio Bensch14:42 HsHOY

¡Gol de Croacia! Lovro Majer, otra vez fuerte al medio, para el 2-0 ante Brasil.

14:41 HsHOY

Rodrygo no pudo con Livakovic y Brasil no pudo meter su primer penal. Gana Croacia 1-0.

14:41 HsHOY

Primer penal para Croacia: Nikola Vlasic pateó fuerte al medio y puso el 1-0 ante Brasil.

14:37 HsHOY

¡HAY PENALES!

El encuentro de cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 terminó empatado y Brasil y Croacia definirán su suerte desde los 12 pasos en el Education City. Brasil y Croacia definen el pase a semifinales en los penales (REUTERS/Hannah Mckay)14:34 HsHOY

MINUTO 121: ¡Apareció Livakovic!

El arquero salvó a Croacia al taparle un remate dentro del área a Casemiro. Brasil y Croacia terminaron 1-1.14:29 HsHOY

MINUTO 116: ¡Gol de Croacia!

Bruno Petkovic igualó el encuentro tras un remate entrando al área que descolocó a Alisson Becker. Bruno Petkovic remató al gol y empató el partido ante Brasil en el segundo tiempo extra (REUTERS/Annegret Hilse)14:26 HsHOY

MINUTO 113: Otra variante en Croacia para buscar el empate. Se retiró Marcelo Brozovic e ingresó en su lugar Mislav Orsic.14:22 HsHOY

MINUTO 109: Cambio en Croacia.

Ingresó Ante Budimir en reemplazo de Borna Sosa.14:19 HsHOY

COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO SUPLEMENTARIO

Alex Sandro ingresó en lugar de Eder Militao, en Brasil. Tite habla con los jugadores de Brasil en el entretiempo del alargue en Qatar (AP Photo/Alessandra Tarantino)14:16 HsHOY

FINAL DEL PRIMER TIEMPO EXTRA

Brasil encontró la diferencia con un golazo de Neymar. Croacia necesita empatar para forzar los penales.14:12 HsHOY

MINUTO 102: ¡Gol de Brasil!

Tras una gran jugada colectiva, Neymar eludió al arquero y definió con clase. El equipo de Tite vence 1-0 a Croacia. Neymar festeja el gol con el que Brasil abrió el marcador ante Croacia en cuartos de final (REUTERS/Lee Smith)14:09 HsHOY

MINUTO 101: ¡Se lo perdió Croacia!

Marcelo Brozovic pasó entre tres jugadores, pero remató alto por encima del travesaño.14:08 HsHOY

MINUTO 100: Pedro intentó conectar una tijera dentro del área, pero la pelota le quedó en las manos al arquero croata, Dominik Livakovic.14:01 HsHOY

MINUTO 94: Centro de Danilo que se perdió por encima del travesaño. Brasil no puede quebrar a Croacia en el alargue.13:57 HsHOY

COMENZÓ EL PRIMER TIEMPO SUPLEMENTARIO

Brasil y Croacia empatan sin goles en el estadio Education City.13:52 HsHOY

FINAL: CROACIA 0-0 BRASIL

¡Hay alargue! Pese a que Brasil pudo inclinar la balanza en el segundo tiempo y tuvo varias posibilidades de anotar, el arquero croata Dominik Livaković respondió de maravillas, principalmente ante algunos disparos de Lucas Paquetá y Neymar.13:48 HsHOY

MINUTO 90: El árbitro inglés Michael Oliver ha adicionado 4 minutos más…13:42 HsHOY

MINUTO 85: Entramos en los últimos minutos de un partido que puede ser para cualquiera de los dos equipos, con Brasil generando mucho más peligro pero Croacia dando batalla…13:38 HsHOY

MINUTO 79: ¡Enorme lo de Livaković! El guardameta croata de 27 años, quien milita en el Dinamo de Zagreb, detuvo un remate de media distancia de Lucas Paquetá con mucha seguridad.13:34 HsHOY

MINUTO 75: ¡NuevamenteLivaković le niega el gol a Neymar! En una jugada similar a la anterior, el arquero croata volvió a lucir rápido de piernas para achicarle el ángulo de tiro a su rival.13:29 HsHOY

MINUTO 71: Zlatko Dalić empieza a refrescar a su equipo, específicamente la ofensiva. Ingresaron Bruno Petkovic y Nikola Vlasic en lugar de Andrej Kramaric y Mario Pasalic.13:23 HsHOY

MINUTO 65: ¡Gran tapada de Livaković a Paquetá! Empieza a ser figura el arquero croata, quien ya ha demostrado en este torneo que puede ser importante para su equipo. Buena tapada de Dominik Livakovic a Lucas Paquetá (REUTERS/Fabrizio Bensch)13:21 HsHOY

MINUTO 64: Tite mueve fichas. Tras el ingreso de Antony por Raphinha, ha dado ingreso a Rodrygo en lugar de Vinicius Jr. El DT brasileño apuesta a un cambio de extremos para ver si puede abrir la defensa rival.13:19 HsHOY

MINUTO 60: La Canarinha ha cedido terreno y también la pelota para sacar a Croacia de su bloque e intentar hacer daño con las réplicas.13:11 HsHOY

MINUTO 54: ¡Otra vez lo tuvo Neymar! Brasil ha empezado a fluir mejor en ataque y el atacante del PSG quedó a mano a mano con Livaković tras un pase de Richarlison. Buena respuesta del portero croata.13:05 HsHOY

MINUTO 48: ¡Muy cerca Brasil de abrir el marcador! Un desborde de Raphinha por la izquierda generó peligro en el área croata, Gvardiol casi anota en contra pero reaccionó bien Livaković. Josko Gvardiol casi convierte un gol en contra pero reaccionó bien el arquero de Croacia (REUTERS/Hannah Mckay)13:03 HsHOY

MINUTO 45: ¡Comenzó el segundo tiempo! Croacia empata 0-0 con Brasil en el Education City Stadium por los cuartos de final del Mundial Qatar 2022.12:45 HsHOY

ENTRETIEMPO: CROACIA 0-0 BRASIL

Se terminó una primera mitad muy igualada, con muchas imprecisiones y juego brusco. Croacia ha logrado controlar a Brasil con una presión alta coordinada y un retroceso en bloque muy efectivo. Brasil ha encontrado poco a Vinicius Jr. y Rafinha en los extremos, mientras que Neymar tampoco tuvo espacio para gravitar entre líneas. El equipo de Zlatko Dalić se defendió bien y le bajó el ritmo al partido. Muy pocas jugadas de peligro en el Education City Stadium.12:42 HsHOY

MINUTO 42: ¡Lo tuvo Neymar! Probó al arco con un tiro libre muy cerca del área. Su disparo se desvió levemente en la barrera y cayó justo en la posición en la que estaba Livaković, quien embolsó la pelota con seguridad.12:38 HsHOY

MINUTO 38: Aunque Brasil logra dominar levemente en la posesión, no conseguido crear una oportunidad clara. Croacia no deja que la Canarinha imponga su juego.12:30 HsHOY

MINUTO 30: Partido muy friccionado en el Education City Stadium. Croacia logra controlar a los jugadores más creativos de Brasil, que no fluye con la dinámica de otros partidos. Brozović es amonestado por una falta sobre Neymar. Marcelo Brozovic intenta detener a Neymar (REUTERS/Suhaib Salem)12:25 HsHOY

MINUTO 25: ¡Durísima entrada deDanilo a Mario Pašalić! El defensor brasileño fue amonestado por ir con la pierna arriba, casi impacta la cara del atacante croata. Según estadísticas de la FIFA, ambos equipos tardan poco más de 20 segundos en recuperar la pelota. Está muy reñido…12:20 HsHOY

MINUTO 20: ¡Buena combinación de Neymar y Vinicius Jr.! Aunque el remate del joven extremo del Real Madrid fue bloqueado y el arquero Dominik Livaković capturó la pelota sin problemas.12:15 HsHOY

MINUTO 15: Croacia merodea el área de Alisson. Brasil se defiende en su campo pero sin pasar grandes sobresaltos.12:10 HsHOY

MINUTO 10: El combinado balcánico se le anima a la Canarinha e intenta recuperar la pelota en campo rival. No está cómodo el elenco dirigido por Tite, pocas veces pudo encontrar en zonas de peligro a Neymar y el resto de sus jugadores ofensivos. Croacia y Brasil se reparten el dominio en el comienzo del partido (GABRIEL BOUYS / AFP)12:05 HsHOY

MINUTO 5: Duelo muy igualado en los minutos iniciales. Brasil intenta progresar con Danilo posicionándose por dentro, Croacia ejerce una presión coordinada en bloque para impedirlo.12:00 HsHOY

MINUTO 0: ¡Comenzó el partido! Ya juegan Croacia y Brasil en el Education City Stadium por los cuartos de final del Mundial Qatar 2022.11:58 HsHOY

¡Todo listo para el arranque!

Tras la ceremonia de los himnos, comenzará a rodar la pelota. Los de Tite buscan clasificar a semifinales para mejorar su actuación de Rusia 2018, donde cayeron justamente en cuartos de final. El elenco dirigido por Zlatko Dalić no es favorito pero intentará volver a quedar entre los cuatro mejores equipo por segunda vez en fila.11:43 HsHOY

Los equipos ya finalizan su calentamiento previo al partido… ¡Se vienen los cuartos de final! Los jugadores de Croacia durante su calentamiento en el césped del Education City Stadium (REUTERS/Fabrizio Bensch) Los jugadores de Brasil haciendo el calentamiento en el campo de juego del Education City Stadium (REUTERS/Fabrizio Bensch)11:19 HsHOY

Empiezan a llegar los fanáticos al Education City Stadium…

Este recinto deportivo está ubicado en la localidad de Al Rayyan y debe su nombre a que su paisaje está salpicado por universidades líderes de la región, donde se llevan a cabo investigaciones de vanguardia y los académicos inspiran a las generaciones futuras de estudiantes en el continente asiático. Es la sede de la Fundación Qatar para la Educación, la Ciencia y el Desarrollo Comunitario. Su capacidad es de 40.000 espectadores y también se reducirá a la mitad una vez concluida su participación, que será hasta la etapa de cuartos de final de esta Copa del Mundo. Ivana Kroll, famosa fanática de Croacia, fue una de las primeras en ingresar al Education City Stadium (REUTERS/Dylan Martinez)10:52 HsHOY

¡Alineación de Croacia confirmada!

XI titular: Dominik Livaković- Josip Juranović, Dejan Lovren, Joško Gvardiol, Borna Sosa – Luka Modrić, Marcelo Brozović, Mateo Kovačić – Mario Pašalić, Andrej Kramarić, Ivan Perišić. DT: Zlatko Dalić10:46 HsHOY

¡Formación de Brasil confirmada!

XI titular: Alisson – Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva, Danilo – Casemiro, Lucas Paquetá – Raphinha, Neymar, Vinicius Jr. – Richarlison. DT: Tite10:27 HsHOY

Brasil, rumbo al Education City Stadium al ritmo de la samba y con pura alegría…10:22 HsHOY

¡Bienvenidos! Empezamos con el minuto a minuto del partido entre Croacia y Brasil correspondiente a los cuartos de final del Mundial Qatar 2022.