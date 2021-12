La vicepresidenta hizo varios guiños de acercamiento al presidente pero luego condicionó el acuerdo con el FMI.

Cristina Kirchner aprovechó el acto por el día de la democracia para condicionar otra vez el acuerdo con el FMI que Alberto Fernández quiere tener cerrado en un mes.



La vicepresidenta tuvo durante este viernes varios gestos de buena sintonía con el presidente. Antes del acto de cierre Cristina estuvo reunida con él en el despacho presidencial del primer piso de la Rosada por primera vez en el año, tras hacer base en las oficinas que tiene en planta baja Eduardo «Wado» de Pedro, que no estuvo en el acto porque viajó junto a Juan Manzur a la asunción de Gerardo Zamora como gobernador de Santiago del Estero por cuarta vez.

Más tarde Alberto y su vice intercambiaron chistes y sonrisas en el Museo del Bicentenario, en donde entregaron los premios Azucena Villaflor a seis personalidades por su compromiso con los Derechos Humanos.

Una vez en el escenario frente a Plaza de Mayo, luego de que Gustavo Béliz moviera el cuerpo al ritmo de Ráfaga, Cristina le hizo un gesto de cariño a Alberto pocas veces visto. Fue cuando Lula le agradeció al presidente la visita a la cárcel de Curitiba en medio de la campaña de 2019. En ese momento, Cristina posó su mano en la rodilla del presidente y le dio una palmada de aprobación.

Por este tipo de imágenes que no abundan, la presencia de Cristina era festejada en la previa del acto por el entorno del presidente. En medio evento, un ministro cercano a Alberto dijo que lo de hoy era una suerte de relanzamiento del Gobierno y otro gesto de recuperación de la iniciativa luego de las elecciones del 14 de noviembre. «Después de varias plazas por separado, hicimos una sola plaza», aseguró en referencia al acto por el Día de la Militancia al que La Cámpora llegó después de que hablara el presidente. Esta vez, sin embargo, no se movilizó la CGT y el único gobernador presente fue Axel Kicillof.

Para el ministro, el acto de este viernes sumado a la presentación del «Plan Prurianual» son parte de la reactivación del Gobierno que esperan consolidar con el acuerdo con el FMI el próximo mes.

Pero a la tardecita Cristina se encargó condicionar las aspiraciones del ala albertista del Gobierno para llegar a un acuerdo en tan poco tiempo.

«No se va a aprobar ningún plan que no permita la recuperación económica», advirtió y señaló indirectamente a sus socios de la coalición gobernante: «Es el deber de los argentinos que integran la fuerza política que volvió a la Argentina». Fue una respuesta al FMI y al ministerio de Economía que filtró este mismo viernes que el Fondo pidió la reducción del déficit y los niveles de emisión monetaria para llegar a un acuerdo.

El FMI ha vivido condicionando a la democracia argentina. Deberían despabilarse un poco (los radicales) porque los dos presidentes radicales que tuvieron se los tumbó el FMI, despabilense.

«A la Argentina no le faltan dólares, los dólares de la Argentina se los llevaron afuera», dijo Cristina. «Necesitamos que el FMI nos ayude a recuperar de los paraísos fiscales que se han ido miles y millones de dólares en evasión; comprométase a que cada dólar que encuentre en el exterior se lo vamos a dar al Fondo, de los que se la llevaron sin pagar impuestos, se la fugaron, que sea un punto de negociación», dijo la vicepresidenta en un pedido a Alberto.

Luego, dijo que el FMI condiciona a la democracia argentina y se refirió a la UCR. «Los dos presidentes que tuvieron los tumbó el Fondo Monetario Internacional», dijo y aludió a Alfonsín y De la Rúa «Despabílense», les sugirió a los radicales.

Alberto no dejó pasar la advertencia de su vice y la interpeló apenas tomó el micrófono. «Tranquila Cristina, no vamos a negociar nada que signifique poner en compromiso el crecimiento y el desarrollo social en la Argentina», dijo.

«Segundo, no tengas miedo, que si el Fondo Monetario me suelta la mano voy a estar agarrado de la mano de cada uno de ustedes, de cada argentino», dijo el presidente para ahuyentar fantasmas de desestabilización. «La Argentina del ajuste es historia, no hay más posibilidad de que eso ocurra», le respondió a Cristina, en lo que pareció un ping pong retórico ya que en el Ejecutivo dan por descontado que el acuerdo con el FMI está cerca