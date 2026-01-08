Este sábado, Posadas vive el verano en Costa Sur con el show musical de Andy Gaona y Los Ángeles de la Kachaka desde las 20 horas y una amplia agenda de actividades recreativas, deportivas y culturales que refuerzan al balneario como uno de los espacios más elegidos de la temporada.

Posadas vive el verano con una agenda de actividades culturales y recreativas que tienen como escenario central albalneario Costa Sur, uno de los espacios más concurridos de la ciudad durante la temporada estival. Este sábado 10 de enero, desde las 20 horas, el lugar será sede de una noche de música en vivo con la presentación de Andy Gaona y Los Ángeles de la Kachaka, en el marco de la propuesta Cultura en Acción

La iniciativa se suma a la oferta que la Municipalidad de Posadas, impulsa durante el verano en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de promover el uso de los espacios públicos y el encuentro comunitario. En este contexto, Costa Sur se consolida como uno de los atractivos principales, tanto por su sector de playa como por el complejo que cuenta con piscina, quinchos y servicios.

Más infraestructura y servicios en Costa Sur

El Complejo Costa Sur reforzó su propuesta turística con mejoras en infraestructura. Durante el último año se inauguraron nuevas canchas de fútbol y se avanza en la finalización de un núcleo de sanitarios. Además, se proyecta la construcción de salones destinados a eventos sociales como cumpleaños, casamientos y encuentros comunitarios.

El sector de quinchos y piletas abre todos los días del año, incluidos feriados, con horario diurno de 7 a 00 horas. Las piletas funcionan de 10 a 19 horas y cuentan con guardavidas y controles sanitarios permanentes. El ingreso incluye un apto físico gratuito con validez de 15 días. Entre los servicios disponibles se destacan 56 quinchos equipados, canchas de fútbol con turnos diurnos y nocturnos, amplios espacios verdes y un sector pet friendly.

En paralelo, la Municipalidad de Posadas incorporó actividades deportivas gratuitas para todas las edades en Costa Sur y El Brete. Los niños participan en natación, beach fútbol y vóley, mientras que los adultos acceden a propuestas como yoga, stretching, ritmo gym y aqua gym.

Con una combinación de naturaleza, infraestructura, espectáculos musicales y actividades deportivas, Posadas vive el verano en Costa Sur como un espacio de encuentro y disfrute para familias, grupos de amigos y visitantes que eligen la capital misionera durante la temporada.