En las últimas 24 horas se registraron 271 nuevas víctimas fatales y 9.215 contagios

El Ministerio de Salud de la Nación informó este lunes que durante las últimas 24 horas se registraron 271 muertes y 9.215 nuevos casos positivos por coronavirus. Tras casi seis meses de cuarentena, el total de infectados en todo el país asciende a 488.007 y las víctimas fatales suman 10.129.

La ocupación de camas de terapia intensiva a nivel nacional es de 61,9% y en el AMBA -foco de la enfermedad- es del 67,8%, un porcentaje que no varió demasiado en las últimas dos semanas.

El 14 de abril, 38 días después del primer fallecido en el país, Argentina superaba los 100 muertos por coronavirus. Llegar a las primeras 1.000 víctimas fatales por Covid le demandó 68 días más, se contabilizó ese número el 21 de junio último. El número se multiplicó por 10 en 78 días y hoy los muertos alcanzaron los 10.000.

Este número ubica al país en el puesto 16 sobre una lista de 150 países, cuyos fallecimientos informa diariamente la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos.

Si bien en más del 80% de los casos el coronavirus se caracteriza por tener una evolución favorable y síntomas leves, el crecimiento sostenido y exponencial de contagios se tradujo en un crecimiento de las muertes.

Con un promedio de 53 decesos por jornada desde el primer caso, el ritmo de nuevos fallecimientos diarios se duplicó en los últimos 20 días.

Sin embargo, la cantidad de nuevos decesos por Covid que informan diariamente las autoridades sanitarias nacionales no refleja con exactitud los fallecimientos producidos en las últimas 24 horas.

Lo cierto es que si bien el coronavirus es de notificación obligatoria, hay un número no identificado de fallecimientos que no son reportados por Covid. Ya sea porque no se le practicó el test en vida o post mortem a la persona, y por ende no se llegó a confirmar la existencia del virus, o porque el deceso estuvo camuflado bajo otras patologías.