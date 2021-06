Susana del Carmen Valdebenito tenía 57, era diabética, se contagió de coronavirus, no pudo recibir la asistencia necesaria porque no había camas de terapia intensiva y murió.



La mujer de Picún Leufú, Neuquén, dio positivo de Covid-19 el 24 de mayo y cinco días después comenzó a tener baja saturación de aire, por lo que fue atendida por los médicos.



Cuando la mujer llegó al hospital de su pueblo no paraba de toser y en con los estudios que le hicieron en la guardia, determinaron que los dos pulmones estaban comprometidos por el coronavirus.



Una de las médicas que la atendió, le dijo a la hija de Susana: “Mamita, ella necesita una cama con respirador urgente, yo ya la puse en la lista de espera, pero no hay”.



A la señora solo pudieron asistirla en la sala covid del hospital Dra. Nancy Ferrari de Diby de Picún Leufú en una camilla con oxígeno, y a los tres días falleció.





Desde el Ministerio de Salud de Neuquén alertaron que el sistema sanitario se encuentra colpasado en la provincia con el 100% de las camas de terapia intensiva ocupadas y con 57 personas en lista de espera.



“El panorama que avistamos -atravesando esta segunda ola- es muy complejo, con circulación simultánea de nuevas cepas en toda la provincia y una baja en la edad de internación, que ayer registró un promedio de 49,8 años”, señalaron desde la cartera que dirige Andrea Peve.



Luján Valdebenito, la hija de Susana, habló con TN y dijo que no solo su pueblo está colapsado por los casos de coronavirus, sino que toda la provincia y que le parece una paradoja que una de las provincias que “mueve al país” no tenga camas.

La joven contó que cuando obtuvieron los resultados positivos de los hisopados, se aisló toda la familia y se controlaban con saturómetro que le había prestado una amiga que es médica. El 29 de mayo su mamá empezó a saturar bajo y a ahogarse, entonces la llevaron de inmediato al hospital.





“Me dijeron que mi mamá tenía que estar internada, pero que ellos iban a arrancar un tratamiento con lo que el hospital podía hacer. Un hospital que no tiene nada, que no tiene ningún tipo de complejidad”, contó Luján.

“Llamé a todos los medios, publiqué en todas mis redes, a ver si alguien podía hacer algo, pero mi mamita no aguantó y se fue”, comenta entre lágrimas la chica de 23 años que no pudo despedirse de su mamá que la próxima semana iba a cumplir años. “Creo que la gente se cuidaría más si supiera cómo se siente no poder darle nunca más un beso a tu mamá”, concluye.