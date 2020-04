Hay 25 casos positivos en niños y niñas de Provincia de Buenos Aires y 16 en la Ciudad.

El primer síntoma puede ser fiebre. El último, una leve convulsión. Pero según explica el reconocido infectólogo y pediatra Fernando Polack, la mayoría de los niños y niñas transitan el coronavirus ​de una manera casi «imperceptible». El riesgo, entonces, es que contagien a sus abuelos por ser asintomáticos.

Fuentes del Ministerio de Salud de la Nación confirmaron a este diario que, hasta este jueves, hay 82 casos confirmados de chicos de 0 a 9 años. También, 107 positivos de COVID-19 entre quienes tienen de 10 a 19 años.

Desde la cartera de Salud porteña desagregaron esa información. «En la Ciudad de Buenos Aires hay 16 infectados menores de 12 años», dijeron a Clarín. En tanto, en Provincia, hasta el 22 de abril se registraron 25 casos positivos en niños y niñas menores de 10 años.

«Los chicos no son candidatos a testeo. Al no tener síntomas, no atrae el interés de nadie para ver si tiene o no tiene coronavirus. Así que es imposible prestarle atención a la cantidad de niños confirmados con coronavirus​. El número que da la real idea de los infectados en un país es el número de muertes. Y en Argentina empieza después de los 40 años. Si uno agarra el número de muertes y lo multiplica por mil, tiene más o menos idea de cuántos infectados tiene un país. Igual, el número no es perfecto. Pero es algo. No podés ni fijarte en el número de chicos enfermos», aclara Polack.

¿Qué hace el coronavirus en el cuerpo de los más chicos? Los informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sugieren que el virus puede infectar a un paciente de cualquier edad, sin ninguna diferencia en la capacidad de infectar del COVID-19.

«Lo que sí está demostrado -explica el infectólogo- es que los de menos de 12 años tienen la enfermedad mucho más leve. Por eso en la mayoría puede ni llegar a notarse. Por eso en los estudios a veces se confunden y dicen que ‘hubo menos infecciones’. Lo que hubo es menos enfermedad. El virus está ahí pero no causa enfermedad. La mortalidad, en general, de los estudios que miran pacientes de hasta esa edad, es 0 por coronavirus. Tienen más riesgo por una gripe o una bronquiolitis»

¿Qué síntomas puede aparecer? Según Polack, la regla es «ninguno» y la excepción es «algún síntoma de catarro». Ante esta presencia «silenciosa» en los chicos, pide a los padres y madres que mantengan el distanciamiento social y la cuarentena con adultos mayores «para evitar la transmisión del virus de niños a abuelos».

¿Los niños quedan inmunizados? «Probablemente. Estas infecciones les dejan defensas que los van a proteger de por vida contra otros eventos contra el mismo germen. De manera que, para ellos, el coronavirus va a ser una anécdota para contar cuando sean grandes».