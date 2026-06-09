09/06/2026 General

En el marco del programa municipal «Barrios Más Verdes», la Municipalidad de Posadas invita a la comunidad a sumarse a una nueva jornada de plantación de árboles nativos y concientización ambiental.



La actividad tiene como objetivo principal fortalecer los espacios naturales urbanos mediante el trabajo conjunto con los vecinos de la zona.

El encuentro se llevará a cabo este miércoles 10 de junio a las 16:00 hs. en la Plaza de los Niños, ubicada entre las calles Néstor Corbillón y Roberto Mazechuk del Barrio El Porvenir 2. Se convoca a todas las familias de los alrededores a asistir y participar de la creación de este nuevo entorno sustentable para el barrio.