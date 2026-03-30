La iniciativa busca optimizar la gestión de residuos especiales y reducir impactos ambientales.

La Municipalidad de Posadas avanza con el programa de retiro de neumáticos fuera de uso, consolidando un circuito de recolección y disposición final adecuado para este tipo de residuos.

Los operativos permiten retirar cubiertas acumuladas en distintos sectores, evitando su permanencia en la vía pública o en espacios no habilitados, donde pueden generar impactos negativos en el ambiente.

La correcta gestión de estos residuos también contribuye a prevenir la formación de criaderos de mosquitos, reforzando las políticas sanitarias que se implementan en la ciudad.

Circuito de recolección por delegación municipal:

-Lunes 30

Turno mañana: Miguel Lanus

Turno tarde: Santa Rita

-Martes 31

Turno mañana: Dolores Sur

Turno tarde: Dolores Norte

-Miércoles 01/04

Turno mañana: Villa Cabello / Riberas del Paraná

Turno tarde: Villa Urquiza

-Jueves 02/04

Turno mañana: Itaembé Miní Oeste

Turno tarde: Itaembé Miní Este