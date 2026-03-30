La iniciativa busca optimizar la gestión de residuos especiales y reducir impactos ambientales.
La Municipalidad de Posadas avanza con el programa de retiro de neumáticos fuera de uso, consolidando un circuito de recolección y disposición final adecuado para este tipo de residuos.
Los operativos permiten retirar cubiertas acumuladas en distintos sectores, evitando su permanencia en la vía pública o en espacios no habilitados, donde pueden generar impactos negativos en el ambiente.
La correcta gestión de estos residuos también contribuye a prevenir la formación de criaderos de mosquitos, reforzando las políticas sanitarias que se implementan en la ciudad.
Circuito de recolección por delegación municipal:
-Lunes 30
Turno mañana: Miguel Lanus
Turno tarde: Santa Rita
-Martes 31
Turno mañana: Dolores Sur
Turno tarde: Dolores Norte
-Miércoles 01/04
Turno mañana: Villa Cabello / Riberas del Paraná
Turno tarde: Villa Urquiza
-Jueves 02/04
Turno mañana: Itaembé Miní Oeste
Turno tarde: Itaembé Miní Este