Mirar Mejor llegó a Colonia Victoria en una jornada de gran convocatoria durante la mañana de este miércoles para el acceso a la atención oftalmológica integral de la mano de esta iniciativa de Gobernación, coordinada por el IPLyC en conjunto con la Sociedad Oftalmológica de Misiones (SOMI).

Un total de más de 60 pacientes acudieron al SUM del barrio IPRODHA para consultas, revisión de la vista, detección de patologías y la receta y posterior entrega de anteojos, todo sin costo para los vecinos.

De acuerdo al diagnóstico realizado por el profesional oftalmológico, gran parte de las consultas se concentró por casos de astigmatismo, que genera complicaciones en actividades diarias.

María Flores, una de las vecinas que asistió al operativo, contó que “es el cuarto control de la vista que me hago y esta vez me resulta muy costo hacerme los anteojos. Cuando me enteré que esta propuesta es sin costo, no dudé en acercarme; ahora me voy con anteojos nuevos”.

Carina Ocampo, por su parte, dijo que “en mi caso, es la primera vez que usaré anteojos y cuando me los probé sentí un alivio; sin dudas, será para bien y para volver a leer, que es algo que me gusta y que hace tiempo postergaba”.

El presidente del IPLyC, Héctor Rojas Decut, precisó que “Mirar Mejor es una iniciativa que llega a cada rincón de la provincia, atendiendo demandas concretas y brindando una solución específica, con un diagnóstico y anteojos que inmediatamente transforman la vida de cada uno de ellos, porque mirar mejor es brindar una calidad de vida mejor para los misioneros”.

Con el recorrido en Colonia Victoria, ya son 32 los municipios en los que Mirar Mejor se presentó y acercó servicios oftalmológicos para la comunidad. El próximo miércoles 4, el programa llegará a la localidad de Guaraní.