La prensa francesa confirmó que el delantero le comunicó al presidente Nasser Al Khelaifi la decisión de irse con el pase en su poder cuando el contrato expire el próximo 30 de junio

La novela entre Kylian Mbappé y el París Saint Germain parece haber llegado a su fin. Tras varias temporadas coqueteando con una posible salida del cuadro francés, finalmente la decisión de Kiki es una realidad: se irá con el pase en su poder cuando el contrato expire el próximo 30 de junio del corriente año.

Según informaron los medios franceses L’Equipe, Le Parisien y RMC, además del periodista especializado Fabrizio Romano, el futbolista ya le avisó a la cúpula directiva su decisión. “Kylian Mbappé anunció este jueves a sus dirigentes que había optado por dejar el club este verano”, indicó el tradicional diario de ese país. El otro portal galo asegura que la charla fue directamente con el presidente Nasser Al-Khelaïfi; algo en lo que coincide Romano: “Kylian Mbappé ha comunicado al presidente del PSG, Nasser Al Khelaifi, que abandonará el club como agente libre. Los términos de su salida aún no se han acordado por completo, pero abandonará París en verano, ya que Kylian aún no ha cumplido sus compromisos con el club”, redactó el italiano en sus redes sociales. Le Parisien detalló que el anuncio lo realizó el propio futbolista cara a cara con el mandamás de la institución “el pasado martes 13 de febrero después del entrenamiento”.

El RMC indica que “actualmente no existe un acuerdo total entre Kylian Mbappé y Real Madrid”, aunque todo está dado para que el goleador francés “sea fichado este verano por el club más grande del mundo”. El sitio inglés The Athletic complementó que miembros influyentes del entorno del jugador de 25 años no quedaron convencidos con la oferta del club español y que por eso se atrasó el proceso. Pero más allá de los contratiempos, Romano añadió que la Casa Blanca “sigue confiada en lograr un acuerdo en el corto plazo”.

El italiano añadió que la principal traba de las negociaciones es que el cuadro madrileño le “está ofreciendo un salario menor al que presentó hace dos años” cuando la Tortuga estuvo cerca de ser vendido y aclaró que si llega a darse la transferencia “no será para ganar más dinero sino que por otras razones” como por ejemplo el fanatismo del delantero por el Real Madrid. El futuro de Mbappé será lejos del París Saint Germain (Foto: Reuters)

Cabe destacar que con la salida de Kiki el cuadro de la capital de Francia se liberará de un salario de 200 millones de euros anuales, el futbolista renunciará a su bono de fidelidad y comenzará una era de reconstrucción para seguir en búsqueda de la tan ansiada Champions League. Al respecto del armado del plantel que actualmente tiene a Luis Enrique como director técnico, RMC agregó que “se espera que lleguen uno o más jugadores de clase mundial”.

De todos modos, en L’Equipe plantean que existe una puerta a una nueva extensión de contrato sólo con el objetivo de dejar dinero en una venta, aunque no parece ser el camino más viable: “Algunas fuentes todavía mencionan que hay pocas posibilidades de que el francés acepte una solución para que el Paris Saint-Germain pueda encontrar su camino financiero”.

El goleador, campeón del mundo en Rusia 2018, firmó su último contrato de dos años a fines de 2021 que incluía una cláusula de extensión de 12 meses para la temporada 2024-25. Sin embargo, solo Mbappé podía activar esa ampliación y el plazo para hacerlo venció el 31 de julio del año pasado.

Mientras tanto, Kylian está concentrado en lo que será su último intento de ganar la Champions League con el París Saint Germain. En el duelo de ida de los octavos de final la estrella abrió el marcador a los 58′ de partido en el Parque de los Príncipes y participó de la jugada que culminó en el 2-0 de Bradley Barcola. La revancha está pactada para el próximo martes 5 de marzo en la Reale Arena con el objetivo de mantener con vida su sueño continental con el club que lo compró del Mónaco en 2017 a cambio de 180 millones de euros.

Hay que tener en cuenta que no es una novedad para el fútbol francés este tema. Kylian, a sus 25 años, pondrá punto final a su vida en el país tras una década entre sus tres temporadas en Monaco y las siete en PSG. Semanas atrás, el portal Le Parisien había adelantado que el jugador había decidido marcharse al Real Madrid aunque todavía no lo había comunicado formalmente. La idea de que Kylian se marchará también llegó a las oficinas de la Ligue 1, justo en el momento que están renegociando los derechos televisivos para el período 2024/2029: sin Mbappé algunos especulan que habrá un ingreso 20% menor en relación a lo que vienen percibiendo con él en el certamen.