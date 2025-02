Quedó atrapada en el auto de su madre cuando los delincuentes lo robaron. En su desesperación por huir, intentó bajarse mientras el vehículo seguía en marcha y terminó siendo atropellada. Por el crimen, dos adolescentes fueron detenidos.

Kim Gómez fue víctima de un brutal robo cuando estaba a bordo de su auto y allí al intentar escapar la atropellaron. FOTO: Noticias Argentinas

La ciudad de La Plata está conmocionada por el asesinato de Kim, una niña de 7 años, quien murió tras un violento robo de auto en la localidad de Altos de San Lorenzo. Dos menores de 14 y 17 años fueron detenidos tras un amplio operativo policial.

El robo y la desesperación de una madre

El hecho ocurrió cerca de las 10 de la noche, en el playón de un supermercado mayorista en 72 y 24, en el límite entre La Plata y Altos de San Lorenzo.

La madre de Kim se encontraba subiendo las compras a su Fiat Palio rojo, mientras su hija ya estaba sentada dentro del auto, con cinturón de seguridad. En ese momento, dos delincuentes abordaron el vehículo y, sin escuchar los desesperados ruegos de la madre, arrancaron a toda velocidad con la niña aún dentro.

“Una escena que lamentablemente se repite, que puedan bajar a la chiquita. No escucharon ese pedido, no le prestaron atención. La chiquita estaba aparentemente sentada con el cinturón de seguridad puesto o en la sillita, esto no queda muy claro, pero estaba con medidas de seguridad como corresponde a los niños pequeños y por eso es que no pudo bajar tan rápidamente”, informó José Fulugonio en Arriba Argentinos.

Según testigos, la madre corrió detrás del auto junto a una camioneta que intentó seguirlos: “Nosotros vivimos a una cuadra y media. Cuando el auto dobla, traía a la nena abajo. Yo estaba en la moto por salir, casi me atropella. Por ahí dicen que la nena falleció con el golpe, pero no fue así. La traía abajo y estas cuadras no hay luz, no hay nada”.

Un escape mortal y un desenlace trágico

Los ladrones condujeron aproximadamente 15 cuadras, hasta la calle 28, entre 82 y 83, en una zona de calles de tierra y zanjones al costado. En ese trayecto, Kim perdió la vida en circunstancias que aún se investigan.

“No queda claro en qué contexto es que se produce el accidente que termina costándole la vida a la chiquita Kim. Estaba la versión de que la chiquita se pudo haber tirado en medio de la desesperación para escapar, ahora también se habla de la posibilidad de que quizás pudo haberle pasado lo que le pasó producto de este choque”, señalaron desde el noticiero.

Los peritos marcaron en el asfalto la palabra “arrastre”, lo que podría indicar que Kim fue arrastrada durante la huida: “Si en esa parte del asfalto dice ‘arrastre’, quizás el intento de bajarse del auto sucedió ahí”.

Fuente: Arriba Argentinos

Al llegar al final de la huida, el auto chocó contra un poste de luz y cayó en un zanjón. “Acá llega el auto, esto ya fue todo peritado por personal policial. Y aquí donde yo ya estoy empezando a caminar, termina el piso, propiamente dicho, y ya un metro más atrás está la zanja. Ahí quedó de costado el auto, y cuando el personal policial llega, ya se encuentra con el cuerpito de la nena debajo”.

Los delincuentes, detenidos tras una intensa búsqueda

Después del choque, los dos menores escaparon corriendo campo traviesa y se escondieron en casas de familiares. Sin embargo, el padre de uno de los implicados colaboró con la policía, lo que permitió su detención.

“El padre de uno de los detenidos lo habría entregado. En principio, este chico le habría contado a una de sus hermanas el raid que acababan de protagonizar, la hermana le cuenta al padre y el padre colabora con la policía en la detención del menor”, informaron en Arriba Argentinos.

El operativo policial, que incluyó helicópteros y patrulleros, logró capturar primero al joven de 17 años y luego al de 14.

Una ciudad indignada y un reclamo de justicia

El caso generoó indignación en La Plata, donde los robos violentos protagonizados por menores de edad son una constante en los últimos meses. “La Plata últimamente tiene noticias de robos con estos grupos de menores que salen a delinquir y que son incontrolables. Cuando más adolescentes son, más sanguinarios son los hechos, es impresionante”, reflexionaron en el noticiero.

Ahora, la justicia deberá determinar el futuro de los dos adolescentes detenidos y esclarecer los detalles de la trágica muerte de Kim. “Esperemos que se confirme por parte de la investigación bien qué sucedió, pero, inclusive, una de las versiones señala que la nena quiso bajar inmediatamente y que quedó enganchada, ya sea con un cinturón de seguridad o con algo, y que no pudo hacerlo”.