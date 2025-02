El mundo del tenis se ha visto sacudido por la reciente sanción impuesta al número uno del ranking mundial, Jannik Sinner. El tenista italiano ha aceptado una suspensión de tres meses tras dar positivo por clostebol, una sustancia prohibida, en marzo de 2024.



La suspensión de Sinner comenzó el 9 de febrero de 2025 y se extenderá hasta el 4 de mayo del mismo año. Durante este período, el italiano se perderá importantes torneos de la categoría Masters 1000, incluyendo Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid y Roma. Sin embargo, estará habilitado para regresar a tiempo para competir en Roland Garros, uno de los cuatro torneos de Grand Slam. Esta programación ha suscitado críticas, ya que algunos consideran que la sanción ha sido estratégicamente favorable para el jugador, permitiéndole ausentarse en eventos significativos pero regresar para uno de los más prestigiosos.

“La AMA confirma que ha llegado a un acuerdo de resolución del caso del tenista italiano Jannik Sinner, en el que el jugador acepta un período de inelegibilidad de tres meses por una violación de las normas antidopaje”, expresó el organismo mediante un comunicado. Y luego, añadió: “La AMA acepta que el Sr. Sinner no tenía intención de hacer trampa y que su exposición al clostebol no le proporcionó ningún beneficio para mejorar el rendimiento y tuvo lugar sin su conocimiento como resultado de la negligencia de los miembros de su entorno. Sin embargo, según el Código y en virtud del precedente del TAS, el atleta es responsable de la negligencia de su entorno”. Además, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA, o WADA por sus siglas en inglés) retiró formalmente su apelación ante el TAS después de haber llegado a un acuerdo, aunque no solicitó la descalificación de sus resultados.

El caso se remonta a marzo de 2024, durante el torneo de Indian Wells, donde Sinner dio positivo por clostebol en dos controles antidopaje consecutivos. Según la investigación, la sustancia ingresó en su organismo de manera accidental. El fisioterapeuta de Sinner, Giacomo Naldi, utilizó un spray que contenía clostebol para tratar una herida en su propio dedo y, posteriormente, sin guantes, realizó masajes al tenista, lo que provocó la contaminación, según la declaración que llevaron a cabo el jugador y su equipo. Inicialmente, la Agencia Internacional de Integridad en el Tenis (ITIA) determinó que no hubo culpa o negligencia por parte de Sinner, permitiéndole continuar compitiendo sin sanción. No obstante, la AMA apeló esta decisión ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), buscando una suspensión de entre uno y dos años. Finalmente, ambas partes llegaron al acuerdo de una sanción de tres meses.

Vale recordar que Sinner es la segunda estrella dentro del mundo del tenis que acepta una suspensión por dopaje en los últimos meses después de que la número dos del mundo, Iga Swiatek, aceptara un castigo de un mes en noviembre tras dar positivo por la sustancia prohibida trimetazidina (TMZ). Fue suspendida provisionalmente desde el 12 de septiembre hasta el 4 de octubre, perdiéndose tres torneos, mientras que también le quitaron el dinero del premio correspondiente al Abierto de Cincinnati, el torneo inmediatamente posterior a la prueba.

Según la cadena BBC, en una declaración difundida por sus abogados, el tenista italiano manifestó: “Este caso había estado pendiente de mí durante casi un año y el proceso aún tenía mucho tiempo por delante y tal vez no se pudiera tomar una decisión hasta finales de año. Siempre he aceptado que soy responsable de mi equipo y me doy cuenta de que las estrictas normas de la AMA son una protección importante para el deporte que amo. Sobre esa base, he aceptado la oferta de la AMA de resolver estos procedimientos sobre la base de una sanción de tres meses”.

Sin embargo, en todo este proceso vivió la presión de sus propios compañeros del circuito. Uno de los que alzó la voz de manera constante para criticar el hecho fue Nick Kyrgios. “¿Accidental? De verdad crees que el fisio le untó crema de fisio en un corte que le hizo fallar 2 pruebas de esteroides anabolizantes. Vamos”, había sido uno de los mensajes que emitió cuando se había conocido la absolución de la ITIA. “Falló 2 pruebas. La única razón por la que se le permite jugar es porque imprime dinero para la ATP. ¿Por qué su equipo lleva un esteroide anabólico que ayuda a aumentar la masa muscular? Todos los años recibimos una lista de lo que está bien y lo que no. Falló. Deberían prohibirle jugar”, insistió por entonces.

Más allá de que ambos organismos eligieron creer la versión que presentó Sinner, el tema generó dudas en el ambiente del tenis y se creó una gran presión sobre el caso. “Es dudoso que nadie supiera que se trata de sustancias prohibidas. Se puede creer que Sinner no lo sabía, porque nunca habrá visto el spray y, sobre todo, el envase. Sin embargo, tanto el preparador físico como el fisioterapeuta no podían haber pasado por alto el aviso de dopaje”, había planteado el periodista Sebastian Kayser en el periódico alemán Bild tras analizar el spray de la controversia.

En medio de todo el revuelo, el jugador despidió al preparador físico –y encargado de extremar los cuidados con los posibles dopajes– Umberto Ferrara y el fisioterapeuta Giacomo Naldi, los dos colaboradores de su equipo involucrados directamente en el tema.

El italiano de 23 años llegó a la cima del mundo tenístico a mediados del 2024, justamente cuando este escándalo empezaba a estallar. Tras su primera conquista de títulos ATP en 2020, Jannik tuvo su mejor temporada profesional el año pasado con ocho coronas, incluyendo dos Grand Slam (Australian Open y US Open), tres Masters 1000 (Miami, Cincinnati y Shanghai) y el Nitto ATP Finals. Además, perdió solamente una definición en Beijing.

Este año solamente había registrado actividad en el Australian Open y, por la sanción, no podrá defender los puntos obtenidos en la primera etapa del año en el circuito. En este mismo período del 2024, Sinner había ganado el ATP 500 de Rotterdam y tuvo buenas performances en cuatro Masters 1000: hizo semifinales en Indian Wells, conquistó el de Miami, firmó otra semifinal en Monte-Carlo y arribó hasta cuartos de final del de Madrid.

En total, serán 2100 puntos los que se irán de lo cosechado el año pasado, ya que la sanción inicial que le había impuesto la ITIA el año pasado le había quitado el dinero del premio y los puntos de clasificación de su actuación en Indian Wells, donde le tomaron la primera muestra.