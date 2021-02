La Albiceleste recibirá a la Celeste en Santiago del Estero por la 5ª fecha y días más tarde viajará a Recife para toparse con la Verdeamarela por la 6ª jornada

El regreso de las Eliminatorias Sudamericanas ya tiene fecha luego de que Conmebol haga público el cronograma de la 5ª y 6ª fecha del camino rumbo al Mundial de Qatar 2022. Los partidos más destacados de ambas jornadas tendrán a la selección argentina como protagonista: recibirá a Uruguay el 26 de marzo y visitará a Brasil el 30 de ese mismo mes.

La 5ª se distribuirá entre el jueves 25 de marzo y el viernes 26. El primer día Bolivia recibirá en el Hernando Siles de La Paz a Perú, Venezuela será anfitrión de Ecuador en el Olímpico Universitario de Caracas y Chile se topará en el Estadio Nacional de Santiago de Chile con Paraguay.PUBLICIDAD

Al día siguiente, Brasil tendrá una parada de riesgo en el calor del Estadio Metropolitano de Barranquilla contra Colombia y el plato fuerte de la jornada: Argentina hará su estreno en el Estadio Único de Santiago del Estero en el clásico ante Uruguay.

La siguiente jornada se jugará íntegra el martes 30 de marzo, con el derby en el Arena Pernambucano de Recife entre Brasil y Argentina como el duelo más destacado a partir de las 21.30. El líder invicto recibirá a su inmediato perseguidor en la tabla.

Previamente, Ecuador recibirá en el Rodrigo Paz de Quito a Chile, Uruguay enfrentará en el Centenario de Montevideo a Bolivia, Paraguay jugará contra Colombia en el Defensores del Chaco de Asunción y el Nacional de Limaalbergará Perú vs. Venezuela.

FECHA 5

• Jueves 25 de marzo: Bolivia vs. Perú (17hs, La Paz) / Venezuela vs. Colombia (18hs, Caracas) / Chile vs. Paraguay (21.30, Santiago)

• Viernes 26 de marzo: Colombia vs. Brasil (17hs, Barranquilla) / Argentina vs. Uruguay (21hs, Santiago del Estero) Así se jugará la 5ª fecha de las Eliminatorias

FECHA 6

• Martes 30 de marzo: Ecuador vs. Chile (16hs, Quito) / Paraguay vs. Colombia (19.15, Asunción) / Uruguay vs. Bolivia (19.30, Montevideo) / Perú vs. Venezuela (20hs, Lima) / Brasil vs. Argentina (21.30, Recife) El cronograma de la 6ª jornada de las Eliminatorias

Actualmente, la tabla de posiciones es comandada por Brasil con 12 puntos producto de cuatro triunfos en la misma cantidad de partidos. Argentina, con 10 unidades tras una victoria y un empate, lo escolta. ¿El resto? Ecuador (9), Paraguay (6), Uruguay (6), Chile (4), Colombia (4), Venezuela (3), Perú (1) y Bolivia (1).