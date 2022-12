El DT tiene contacto con los medios tras el épico triunfo ante Francia en los penales

¡Así finalizó la conferencia de prensa de Lionel Scaloni, el entrenador campeón del mundo con Argentina!

El saludo a sus papás y el resto de su familia:

“Espero que mis viejos me estén viendo. Soy lo que soy gracias a ellos. En su estado como están, pasaron momentos difíciles, espero que se sientan orgullosos por el hijo que tienen. Soy lo que soy gracias a ellos dos. Y también a mi esposa, a mis hijos, al resto de mi familia. Ellos sufrieron conmigo”.17:39 HsHOY

Su agradecimiento al cuerpo técnico y la importancia de los jugadores:

“Agradecerle a todo el cuerpo técnico. Pero lo más grande son los jugadores. En una selección, el DT sólo toca algunas pepitas. Hay que meter el auto en la autopista y no descarrilarlo. Tenemos algo de mérito, pero el más grande de todos es de ellos”.17:37 HsHOY

Su recuerdo a Maradona:

“Ahora me acuerdo que no está Maradona. Por suerte pudimos ganar esta copa. Seguramente si hubiera estado en la cancha, habría disfrutado. Ojalá haya disfrutado”.17:36 HsHOY

La anécdota de una llamada con Messi después de jugar con Brasil en San Juan:

“Después de Brasil, lo llamo antes de que se vaya a París. Lo que se venía era muy difícil. Estábamos transmitiendo algo muy grande. Y él me dice ‘hay que seguir, qué importa’ y eso me dio un golpe anímico tremendo. Tenía que tener esa charla y con su respuesta me di cuenta que algo se estaba haciendo bien. Esa es una historia que me gustaría que todos la sepan”.

Sobre la comparación con Menotti y Bilardo y el que los argentinos disfruten:

“No me siento en la misma mesa. Ellos marcaron una época. A mi me vale que la gente esté contenta. Es sólo un Mundial, pero para nosotros es algo más que fútbol. Para Argentina. Que lo festejen. Que entiendan que las cosas a veces pueden salir mal. Muchos decían que venían por compromiso. La vida sigue. Los problemas que tenemos van a seguir estando, pero somos un poco más felices”.17:32 HsHOY

Lo que se viene para él y la selección argentina:

“Hay que seguir. Aunque parezca raro, en un par de días nos daremos cuenta de la magnitud. Iremos a festejar con la gente”.17:31 HsHOY

El valor del grupo que se armó:

“La sensación era que se estaba formando un gran grupo. Y con estos jugadores, es mucho más fácil. Con la gran dificultad que tiene eso. Hoy vi a chicos que no estuvieron en la lista de 26 festejando con nosotros. Cuando ves eso, es difícil que te vaya mal.17:29 HsHOY

Sobre Messi y su futuro en la Selección:

“Se ganó el derecho a qué hacer con su carrera futbolista y con la selección argentina. Habría que guardarle la 10 para el próximo Mundial. Lo que él transmite a sus compañeros es increíble. Nunca vi a una persona tan influyente”.

Cómo vivió la definición por penales:

“Emiliano es un chico que irradia positivismo. Siempre nos sobran, cuando contás son seis o siete. Es señal de confianza. Y si encima tenés un arquero que te dice que va a atajar dos, es buenísimo”.17:26 HsHOY

Francia, un rival muy difícil:

“Ellos supieron quién jugaba una hora y media antes. Pensamos que el partido podría estar por ahí. Alexis entró entre línea apareciendo por sorpresa. Ellos entendieron muy bien el partido. El trabajo de Rodrigo y Enzo para contener a Mbappé. En la menos pensada nos hacen los goles. Me cuesta decirlo, pero a priori, era un partido muy difícil. Ellos fueron superiores ampliamente a los rivales. Fue un partido muy espinoso y al final lo sacamos”.17:20 HsHOY

Su balance del torneo del equipo:

“Sinceramente, lo que vengo diciendo y no lo voy a cambiar. Este equipo juega para la gente, para el hincha argentino. Acá no hay egos, no hay individualidades. No hay orgullo más grande que poder jugar para tu país. Estos chicos se brindaron al máximo y ganaron porque entendieron lo que había que hacer dentro de la cancha. Hoy fuimos campeones merecidamente. Solamente en contadas ocasiones nos pusieron en aprietos”.

El análisis del título y lo que dejó el partido:

“Ahora más tranquilo, es que me gustaría hablar del partido, y no solamente de que somos campeones del mundo. Fue una locura. Me queda el mal sabor de boca de no haber podido cerrarlo en los 90 minutos. Hicimos un gran encuentro. Ahora, la sensación es la mejor. La verdad que no estaba en los planes míos ser campeón del mundo. Y lo somos. Somos justos vencedores”16:24 HsHOY

La emoción de Scaloni al recordar a sus papás:

“En mi caso, yo se que mi papá me estaba viendo, creo que sí, y mi mamá, ellos me pidieron nunca bajar los brazos y siempre darle para adelante”.16:22 HsHOY

Sobre el título del mundo:

“Creo que todavía no nos dimos cuenta. Nosotros que vivimos de eso, estamos acostumbrados a que nos pasen estas cosas. Ellos reaccionar, es mérito de ellos”.16:10 HsHOY

