Ediles hicieron mención a los casos recientes y repudiaron el uso de las redes sociales para emitir mensajes de odio y amenazas contra las personas.



Durante la jornada legislativa, ediles debatieron sobre hechos de público conocimiento en materia de cibercrimen. Ante lo expuesto por el concejal Pablo Argañaraz, la edil Luciana Scrómeda apuntaló diversos indicios que llevaron al Gobierno Provincial a avanzar contra la ciberdelincuencia.



“No hay que subestimar el poder de las redes sociales. Hoy no hace falta ser famoso ni tener una posición social elevada para hacer llegar un mensaje a la sociedad. Hablar de fama es hablar del pasado. Ahora se conoce como viral y solo hace falta tener acceso a las tecnologías de la comunicación e información. Por lo que considero que la libertad de expresión que se entiende perfectamente que es un derecho constitucionalmente consagrado debe tener sus límites y más aún cuando se hace abuso indebido de los clicks, porque lastimosamente sr. Presidente, las opiniones expuestas en redes sociales son formadores de opiniones”, explicó fervientemente la edil al igual que su par, Héctor Cardozo.



Inclusive desde la oposición, destacaron la importancia de respetar las normativas, más frente a la lucha del ciberdelito. “Son momentos que llaman a la reflexión. Celebro que esto se investigue y celebro que el oficialismo se involucre en estas cuestiones”, destacó el concejal Koch.



Cerrando las ponencias, el presidente del Bloque Renovador, cjal. Horacio Martínez expresó: “al igual que mi par, Luciana Scromeda, comparto que las libertades que yo puedo tener en mis derechos tienen su límite. Acá no se persigue a nadie por el simple derecho de ser opositor o pensar distinto, eso ha pasado tristemente en la época de Dictadura Militar, hoy no existe tal persecución. Eso no significa que nosotros podamos avalar conductas que constituyan delito y para eso esta la Justicia, para investigar, para armar el rompecabezas de la situación de esto”.