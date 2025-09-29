Este miércoles 1° de octubre, el Ciclo Mandioca inaugura la antesala del 22° Festival Oberá en Cortos en el IMAX del Conocimiento, con yopará desde las 19 hs y la proyección del filme Y la intensa lluvia, de Guillermo Rovira, a las 20 hs.

En vísperas de una nueva edición del Festival Internacional Oberá en Cortos, que se desarrollará del 6 al 11 de octubre con proyecciones, talleres, charlas técnicas, espectáculos y más de 50 obras en competencia, el encuentro vuelve a consolidarse como un espacio de resistencia cultural, formación y vínculo entre realizadores y público. Este año, por primera vez, también incluirá largometrajes en competencia.

En este marco, el Ciclo Mandioca —organizado por el Cine Club del Parque del Conocimiento junto con el IAAVIM— proyectará Y la intensa lluvia, de Guillermo Rovira. A la función se le suma el condimento especial para espantar al Karai: desde las 19 hs se servirá yopará al público en el ingreso del IMAX.

Acerca del filme

Rodada en Oberá y Posadas, Y la intensa lluvia fue el último proyecto del director misionero Guillermo Rovira. Reconocida por la crítica como cine de autor, la película sostiene una mirada profundamente misionera, interesada en contar historias locales con resonancia universal. En este caso, la trama gira en torno a la amistad: Sol y Naty, amigas desde la infancia, se reencuentran luego de siete años. A partir de ese reencuentro surge la idea de pasar un fin de semana juntas y realizar el ritual de la ayahuasca, experiencia que desatará no sólo sus sentidos, sino también los hilos frágiles de su intimidad y de su historia compartida.

El elenco está encabezado por Bárbara Hobecker y Sabina Buss. Hobecker ya había trabajado con Rovira como coprotagonista de Le Blu (2017), junto a Milton Roses. En esta oportunidad vuelve a ponerse en el centro de la pantalla y también participó como co-guionista. Sobre el filme, expresó: “Se trata de un reencuentro de dos amigas que hace muchos años no se ven, con todo lo que eso implica: dejar de estar en contacto, las historias que cada una atravesó y la sensación de volver a mirarse a los ojos para descubrir qué hay y qué quedó, sobre todo”.

Sobre el director

Guillermo Rovira nació en Oberá y se formó inicialmente en fotografía y teatro. Fue socio de la Cooperativa Productora de la Tierra, donde trabajó como director, montajista y director de fotografía. En 2017 estrenó su ópera prima Le Blu en el Festival BAFICI. Su última obra, Y la intensa lluvia, contó con el apoyo del Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones (IAAVIM).