A partir de un acuerdo con la Secretaría de Energía y mediante el uso de 4.405 kilómetros de fibra óptica, la empresa estatal Arsat trabajará para reducir la brecha digital en el NOA y la Patagonia.

El Estado nacional hará una inversión de US$20 millones, dentro del Plan Conectar anunciado por el presidente Alberto Fernández el año pasado, para reforzar la conectividad en 14 provincias, al poner en marcha un acuerdo entre Arsat y la Secretaría de Energía.

«Es un nivel de inversión del Estado Nacional de 20 millones dentro del plan Conectar, para reforzar la conectividad en 14 provincias con fibra que ya está tendida, lo que hace falta es iluminarla, eso reduce mucho en tiempo la interconexión», explicó a Télam el director de Arsat, Facundo Leal.

Esta semana se firmó el convenio para utilizar 5.548 kilómetros de fibra óptica en desuso en 14 provincias, y que la secretaría de Energía cederá a Arsat para «robustecer la conectividad de telecomunicaciones en todo el territorio nacional».

«Es una inversión del Estado Nacional para reforzar la conectividad en 14 provincias»FACUNDO LEAL

El jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manzur, el vicejefe de Gabinete, Jorge Neme, el presidente de Arsat, Pablo Tognetti; el secretario de Energía, Darío Martínez, el integrante del directorio de Arsat, Facundo Leal, y representantes del Comité de Administración del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (CAF) y de la empresa Transener, participaron del acto de firma del convenio.

En el documento rubricado se estableció que la Secretaría de Energía de la Nación, el Comité de Administración del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal y Arsat S.A. acordaron la «cesión no onerosa de tres pares de fibra óptica no iluminada remanente de las ampliaciones al Plan Federal de Transporte Eléctrico en 500 kV I que no sean utilizadas para el Sistema de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión».

Esta semana se firmó el convenio para reforzar la conectividad en 14 provincias.



«El convenio que firmamos hoy posibilitará que Arsat pueda mejorar la calidad y la extensión de la Red Federal de Fibra Óptica. Avanzar en la conectividad de telecomunicaciones en todo nuestro territorio es un paso más en la construcción de un país más federal», expresó el jefe de Gabinete, Juan Manzur.

En línea con la directriz que orientó el plan Conectar, Manzur remarcó que la iniciativa ayudará a «reducir la brecha digital en 14 provincias del Noroeste Argentino (NOA) y de la Patagonia».

Por su parte, el titular de Arsat, Pablo Tognetti, aseguró que «el uso principal -de estos kilómetros de fibra- no es sólo reforzar la conectividad de nuestra Red Federal de Fibra Óptica de 35.000 kilómetros que ya tenemos en las diversas provincias, sino también poder segurizar anillos».

«Avanzar en la conectividad en todo nuestro territorio es un paso más en la construcción de un país más federal»JUAN MANZUR

Explicó que con los anillos de red securitizados «si hay un corte en algún tramo de nuestra red, podemos garantizar la continuidad del servicio, porque la señal llegará por el otro lado del anillo».

Parte de los kilómetros de fibra aportados por Transener se utilizaran justamente para securitizar el anillo de fibra óptica en la Patagonia (1.300 km.) y lo mismo con otros 350 kilómetros en el NOA.

Las trazas de las redes de Transener que están implicadas en dicho convenio son: Choele Choel – Puerto Madryn; Puerto Madryn – Santa Cruz Norte; Santa Cruz Norte – Río Santa Cruz; Río Santa Cruz – Esperanza; Mendoza – San Juan; Mendoza – Río Diamante; Río Diamante – Agua del Cajón; La Rioja – Recreo; Bracho – Cobos; Cobos – Monte Quemado; Cobos – San Juancito; Rosario – Coronda II; Rodríguez – Manuel Belgrano y Manuel Belgrano – Colonia Elía.

Según los datos del Ente Nacional de Comunicaciones, a abril de este año el 67,95% de los hogares tienen acceso a internet fija.



El informe difundido por la Secretaría de Energía identificó en US$9,7 millones el monto invertido para el tendido de esos kilómetros de fibra, shelters, gabinetes. etc, en Patagonia, más otros 6,6 millones en el tramo del NOA; mientras que desde Arsat se precisó que se requieren «20 millones de dólares» entre los shelters, el nodo de conexión, más «las extensiones hasta las ciudades».

Leal remarcó en diálogo con Télam que «el objetivo que plantearon el presidente Alberto Fernández y el jefe de Gabinete, Juan Manzur, es llevar conectividad a las provincias para que haya igualdad».

«Arsat tiene que iluminar esa fibra, y poner en contacto a las provincias con los proveedores de internet», agregó Leal, quien consultado por los pueblos donde no existe hoy el servicio indicó que «estamos en un proyecto de revisar la última milla; porque volvemos a lo mismo: hay que generar igualdad en la conectividad».

«El objetivo que plantearon el presidente Alberto Fernández y el jefe de Gabinete, Juan Manzur, es llevar conectividad a las provincias para que haya igualdad»FACUNDO LEAL

Desde su creación Arsat fue identificada como un prestador mayorista de internet que deja en mano de los operadores privados, las pymes, cooperativas y empresas provinciales (Sapem) ,la última milla que es la llegada a la casa del usuario.

Según los datos abiertos del Ente Nacional de Comunicaciones, a abril de este año el 67,95% de los hogares tienen accesos a internet fija.

Pero la desigualdad que buscan eliminar con estas iniciativas, muestra que mientras el 78,59% de los hogares de Córdoba acceden a la red, el porcentaje baja a 32,73% en Formosa.

Respecto de la calidad de los accesos a la red, el promedio nacional de velocidad es de 43,11 megabits por segundo (Mbps), y los extremos se ubican en 68 mbps en la bajada de internet en la Ciudad de Buenos Aires, y 7 Mbps en San Juan.