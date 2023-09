El titular del Palacio de Hacienda estuvo acompañado por Máximo Kirchner, Wado de Pedro y representantes de los gremios. La CGT se movilizó al Ministerio de Economía. Además de elevar el haber mínimo desde el que se paga, también se enviará un proyecto al Congreso para eliminar la cuarta categoría.

El ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, anunció en Plaza de Mayo cambios en el Impuesto a las Ganancias. Desde el 1° de octubre, subirá el piso a $1.770.000. El titular del Palacio de Hacienda estuvo acompañado por Máximo Kirchner, Eduardo “Wado” de Pedro y representantes de los gremios. La CGT se movilizó al Ministerio de Economía.

“Para mí, el salario no es ganancia. Es remuneración, el pago por el trabajo y esfuerzo que hace cada trabajador. Tenemos que terminar con esta locura de que un trabajador no quiera hacer horas extras para no perderla en el impuesto”, aseguró el candidato a presidente de Unión por la Patria.

“En los próximos 45 días se juega el futuro de la Argentina. Hagamos todo el esfuerzo para construir el triunfo del peronismo. Depende de ustedes. O volvemos al 2015 o caminamos hacia el futuro”, remarcó.

Además de elevar el haber mínimo desde el que se paga, también se enviará un proyecto al Congreso para eliminar la cuarta categoría.

Con la modificación en Ganancias, los trabajadores tendrán hasta una mejora del 21% en el ingreso de bolsillo. En ese sentido, Sergio Massa expresó: “Quiero pedirles que cuidemos nuestra economía, que si quieren ahorrar, compren un auto o algún bien nacional, no me vayan a comprar dólares”.

“En el 2015, un candidato a presidente les prometió que ningún trabajador de ustedes iba a pagar Ganancias y sin embargo, cuatro años después, el doble de los trabajadores lo pagaban. En el 2019 empezamos a recorrer un camino de disminución y llegamos a este momento menos de 800.000 están pagando el tributo”, comenzó su discurso.

Con un acto en Plaza de Mayo, Massa anunció cambios en Ganancias: subirá el piso a $1.770.000. (Foto: TN/Nicolás González)

“Por eso, decidimos enviar al Congreso Nacional una ley para eliminar la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias para los trabajadores y jubilados de la Argentina. Tenemos que terminar con esta locura del médico que no quiere hacer una guardia más porque la pierde en Ganancias, o el docente que tiene un tercer trabajo lo pierde”, anunció.

De todas formas, confirmó que modificará el piso a través de un DNU: “Para que quede claro: solo van a quedar 80.000 personas de altos ingresos pagando Ganancias. Desde el primero de octubre el mínimo de Ganancias será de $1.770.000″.

Además de la titular de la cartera laboral, Raquel “Kelly” Olmos y los dirigentes sindicales, también asistieron a la reunión con Massa el presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro.