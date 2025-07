En una jornada convocante, Mirar Mejor llegó este miércoles a la comuna de Santa María, donde atendió consultas, realizó diagnósticos y recetó anteojos para más de 60 vecinos, que accedieron a este programa de Gobernación y coordinado por el IPLyC.

La dificultad para ver de cerca fue el diagnóstico que más se detectó durante la presencia de esta iniciativa, realizada en conjunto con la Sociedad Oftalmológica de Misiones (SOMI).

Un gran número de vecinos que asistió al operativo consignó que por primera vez se le realizara un control de la vista. El costo económico de los anteojos y la distancia con las principales ciudades de la provincia, los principales motivos.

Graciela Fernández, una de las vecinas que se acercó al operativo, contó emocionada: “Es la primera vez que me hago un control de la vista, que por cuestiones económicas fui postergando. Hace más de un año sentía molestias en mi vista, pero nunca podía viajar y también sé que los anteojos son costosos. Cuando me enteré que venían a Santa María dije ‘es mi oportunidad’ y, efectivamente fue así, porque recibí atención buenísima, salí con anteojos y sentí un alivio automático. Es algo emocionante. La molestia se fue. Es como que me transformó la vida, es hermoso”.

Juan Carlos Aquino fue otro de los pacientes de Mirar Mejor y relató que “hace un año siento molestias, que me cansan la vista y no puedo ni ver el celular; recibí una atención de primer nivel y salgo con recomendaciones y consejos que me permitan cuidar más mi vista, porque necesito una buena visión para mi trabajo”.

Mientras que Elsa Salas acotó: “Tenía que cambiar mis anteojos y gracias a Mirar Mejor los tengo, porque esto cambia vidas”.

El presidente del IPLyC, Héctor Rojas Decut, precisó al respecto: “En cada lugar que visita, Mirar Mejor se da una solución inmediata para los vecinos, focalizando la atención en el cuidado de la salud visual, que es tan importante en estos tiempos y que en Misiones se brinda de manera gratuita para el vecino. Los resultados de este programa están a la vista, porque transforma realidades, transforma vidas”.

De esta manera, desde el arranque del programa, Mirar Mejor ya llegó a 39 municipios misioneros, acercando soluciones integrales en materia oftalmológica para más de 2800 vecinos. El miércoles 23, el operativo estará presente en Bonpland.