Este lunes 29 y martes 30 de septiembre tendrá lugar en la Cámara de Representantes el Parlamento Estudiantil Misionero 2025. Alumnos de 83 escuelas de distintos municipios asisten para participar bajo el lema Juventudes protegidas en un mundo digital accesible. La iniciativa busca fortalecer la democracia y promover la participación juvenil en espacios legislativos.

Durante el lanzamiento en la última sesión ordinaria, el presidente de la Legislatura, Oscar Herrera Ahuad, destacó que “esta es su casa. Esperamos que lo disfruten. Este Parlamento Estudiantil siempre ha sido para nosotros un orgullo como Cámara de Representantes. Deseamos que puedan compartir un momento de amistad, de confrontación, en el que todos puedan divertirse por sobre todas las cosas y decir todo lo que tengan que decir. Como decía el Papa Francisco: hagan lío, métanle para adelante”.

Protagonismo juvenil en la Legislatura

La presidenta del Parlamento Estudiantil 2024, Bianca Ríos, resaltó el valor de estos espacios para la juventud. “Este espacio tiene un valor inmenso, porque no solo se trata de presentar proyectos o debatir ideas, sino de demostrar que los jóvenes somos parte activa de la sociedad y que nuestra voz realmente es escuchada”, expresó en diálogo con canal12misiones.com.

Durante la apertura, Ríos también alentó a los estudiantes del interior a involucrarse. “Quiero decirles que no se rindan. Aunque el camino sea más difícil, investiguen, acérquense y aprovechen estos espacios. La democracia se fortalece cuando los jóvenes nos animamos a comprometernos y a ser protagonistas”.

“Cada estudiante que participa es como un lápiz que escribe parte de esta historia. Los invito a vivir esta experiencia con pasión, responsabilidad y entusiasmo, porque el futuro depende de nosotros”.

El Parlamento Estudiantil Misionero 2025 no solo promueve la participación cívica juvenil, sino que también acompaña la agenda de inclusión digital y educativa en Misiones. El encuentro busca generar proyectos e ideas innovadoras para fortalecer las políticas públicas vinculadas a las juventudes.