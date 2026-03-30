Se fortalecen las intervenciones en barrios para garantizar el acceso a servicios básicos de salud animal.

La Municipalidad de Posadas, a través del Instituto Municipal de Sanidad Animal (IMUSA), continúa desplegando operativos en distintos puntos de la ciudad, ampliando la cobertura de atención veterinaria gratuita.

Durante las jornadas se realizan vacunaciones antirrábicas, desparasitaciones y controles sanitarios, al tiempo que se brinda orientación a los vecinos sobre hábitos de cuidado y prevención de enfermedades en mascotas.

El enfoque territorial permite detectar situaciones particulares en cada barrio y dar respuesta de manera directa, consolidando una política sostenida de cuidado animal y salud pública.

-Lunes 30

QUIRÓFANO MÓVIL MATUTINO. 08 a 11 h

CH 246, PLAZA, AV. ITUZAINGO Y CALLE 133A

-Martes 31

QUIRÓFANO MÓVIL MATUTINO. 08 a 11 h

CH 149, POLIDEPORTIVO PEPE PIRÓ

-Miércoles 01/04

OPERATIVO INTEGRAL, Q.M. Y VAC. ANT. 08 a 11 h

Bº YACYRETÁ, ESCUELA Nº 729, AV. AGUADO Y AV. BLAS PARERA