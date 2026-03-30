

Las jornadas científicas apuntan a la prevención y marcan un nuevo horizonte en la salud de la mujer misionera. Así, la quinta jornada sobre Cáncer de Cuerpo Uterino se consolidó como un espacio clave de actualización, articulación y relanzamiento de políticas públicas sanitarias en Misiones. Con la participación de profesionales de distintas áreas, el eje estuvo puesto en la reimplementación del test de VPH dentro del Programa Provincial de Prevención, una herramienta fundamental para la detección precoz de lesiones precancerígenas y cáncer.



La iniciativa, impulsada por el Parque de la Salud y el Ministerio de Salud Pública , retoma una estrategia que hoy vuelve con mayor alcance, integración tecnológica a través de la historia clínica digital y una fuerte impronta en la capacitación continua del personal sanitario.



La prevención como política estructural



La directora del Instituto Misionero del Cáncer, Dra. Marcela Kober, puso el foco en la trascendencia de estas jornadas científicas como motor de transformación sanitaria. “Hoy realizamos la quinta jornada sobre cáncer de cuerpo uterino y hablaremos sobre el relanzamiento del test de HPV en el Programa Provincial de Prevención”, expresó.



Kober remarcó que la clave está en la prevención: “a través de la prevención logramos salvar vidas de las mujeres que tienen tanto lesiones precancerígenas como cáncer”.



Su planteo no solo subraya el valor clínico del test, sino también su impacto directo en la salud pública, al permitir intervenciones tempranas y reducir significativamente la mortalidad.



El Hospital Madariaga como nodo estratégico



Desde la Dirección Ejecutiva del Hospital Escuela de Agudos “Dr. Ramón Madariaga”, el Dr. Oriel Sosa destacó el rol central de la institución en la implementación del programa. “Para el Hospital Madariaga, es una importancia doble reiniciar este programa de prevención porque somos uno de los efectores donde se va a iniciar”, afirmó.



Sosa explicó que el hospital no solo será punto de partida, sino también modelo de logística sanitaria, apoyado en la historia clínica digital provincial. En ese sentido, señaló que este sistema permitirá no solo registrar, sino también analizar los resultados y efectos del programa.



De manera indirecta, dejó en claro que el objetivo es ampliar el alcance a toda la población, consolidando una política pública basada en evidencia y seguimiento continuo.



Actualización médica y lenguaje accesible



Del Servicio de Ginecología del Hospital Madariaga, el Dr. Juan José Carmona, aportó una mirada centrada en la formación y la comunicación. Explicó que estas jornadas están dirigidas tanto a profesionales como al público en general, con un enfoque pedagógico que busca traducir la complejidad médica en un lenguaje claro.



“Tratar de explicar todas las novedades, los cambios en las clasificaciones y cómo las cosas evolucionan a pasos agigantados”, sostuvo. Además, destacó la importancia de la presencia de referentes nacionales como la profesora Ana Trucillo, lo que eleva el nivel académico del encuentro y permite incorporar perspectivas actualizadas en prevención del cáncer cérvico uterino.





El valor operativo del test de HPV



Desde el Área de Navegación Oncológica del IMC, la Dra. Mariela Romero profundizó en el impacto concreto de la reimplementación del test. “Después de tres años se vuelve a realizar en la provincia la toma del test de HPV, fundamental para la salud de la mujer misionera”, explicó.



Romero detalló que este estudio permite detectar la circulación del virus y mejorar el control de lesiones pre neoplásicas identificadas en el Papanicolau. Asimismo, destacó que la jornada permite actualizar criterios técnicos sobre la toma del test y los tiempos clínicos, fortaleciendo así la calidad del proceso diagnóstico y preventivo.





Fundación Parque de la Salud con articulación e inversión sostenida



La Fundación Parque de la Salud emerge como el eje articulador de este entramado sanitario, integrando esfuerzos entre el Instituto Misionero del Cáncer y el Hospital Madariaga. Su rol no se limita a la gestión, sino que impulsa una lógica de inversión constante en capacitación, tecnología y coordinación institucional.



Estas jornadas científicas son una muestra concreta de ese trabajo sostenido: espacios donde la formación profesional se traduce en mejores prácticas clínicas y, en consecuencia, en beneficios directos para los pacientes. La Fundación consolida así un modelo sanitario que prioriza la prevención, la innovación y el acceso equitativo.





Instituto Misionero del Cáncer: origen y misión



El Instituto Misionero del Cáncer (IMC) es una institución clave dentro del sistema de salud provincial en el corazón del Parque de la Salud, creado con el objetivo de centralizar la prevención, diagnóstico y tratamiento oncológico.



Su concreción fue posible gracias al impulso legislativo de la Cámara de Representantes de Misiones bajo Ley que promovió su génesis como respuesta a la necesidad de fortalecer la atención integral del cáncer en Misiones.



Desde su creación, el IMC se posiciona como un pilar estratégico en la lucha contra el cáncer, articulando políticas públicas, formación profesional y atención especializada, en estrecha coordinación con el Parque de la Salud y la red hospitalaria provincial.

Link video Youtube:

https://www.youtube.com/shorts/UWtKUMkS-Ho?feature=share