Maximiliano Makarchuk, de Leandro N. Alem, es el ganador N° 95 de IPLyC Social Inclusivo. El joven padece discapacidad visual y presenta rasgos de autismo, y concurre al Centro Amigos del Ciego, de Oberá.



Su mamá, Sonia Golemba, dijo que cuando se enteró que su hijo fue premiado, “lloré de emoción porque le tocó a él. Me remitió a pensar en lo que fue su lucha, sus terapias desde los tres años en el Centro del Ciego, de Posadas; su rehabilitación, sus diagnósticos, que no fueron fáciles de enfrentar”.



Maximiliano nació prematuro, y estuvo en incubadora durante 60 días. Una vez que recibió el alta médica “le detectaron retinopatía del prematuro. Lo derivaron al Hospital Garrahan donde estuvo internado, lo intervinieron quirúrgicamente, pero la cirugía no prosperó, y es no vidente”, manifestó la mujer, para quien este premio “es una gran alegría, en un momento en el que, quizás, su situación está más superada, es más llevadera. Fue muy lindo enterarme, muy emocionante”.



Sostuvo que no resultó fácil “enterarte que tu hijo no va a tener una vida común y tendrá impedimentos para muchas cosas. Junto a él fui aprendiendo a cómo moverme, como guiarlo. Ver su sonrisa es lo más. Es el centro de la casa y de las decisiones que tomamos. Facundo y Maxi son el motor de mi vida, sin ellos no existiría”.



Aseguró que es muy importante la labor que desarrolla el IPLyC SE, “y la verdad es que este sorteo alegra a mamás como yo, a las que les digo que no pierdan las esperanzas. Me parece muy lindo, extraordinario, que se acuerden de personas especiales con un premio tan importante. Como a Maxi le encanta pasear, salir, viajar, vamos a cumplir su sueño”.