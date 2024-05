Un empleado posadeño se convirtió en un nuevo ganador de la Quiniela Mini Poceada y se llevó 5.887.888 pesos. Confeccionó su ticket en la Agencia 220 con números que anota desde hace tiempo (04, 26, 31, 36, 49) y que no tienen un motivo específico de elección. “Son números que juego desde que arranqué a jugar, hace unos cuatro meses. Me propuse apostar cuando la Poceada estaba en su monto histórico, pero seguí apostando porque con pocos números podés ganar un buen dinero”, manifestó el joven, que fue beneficiado en el sorteo vespertino N° 1581 del miércoles 15 de mayo.

La suerte estaba al acecho porque hace unas semanas con la Mini Poceada, “gané una vez el segundo premio y otra vez el cuarto premio. El miércoles, después del sorteo, estaba trabajando y el agenciero de la 220 me avisó inmediatamente. Realmente me emocioné, no me lo esperaba”, dijo.

Ahora, con el dinero del premio, que alcanza casi 6 millones de pesos, “quiero cambiar el auto y mejorar mi movilidad porque hasta ahora me estoy movilizando en motocicleta y son importantes las distancias”.

El pozo estimado para el sorteo de esta mañana es de 2.410.000 pesos.