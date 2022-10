Después de más de 35 reuniones paritarias frustradas y casi una semana de pausa en la producción, el abastecimiento de neumáticos vuelve a su ritmo habitual

El Sindicato único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) y las empresas del sector llegaron a un acuerdo de aumento salarial, extra no remunerativo de $100.000 y un bono de $34.000 luego de intensas negociaciones en una audiencia que superó las 14 horas de duración. De esta forma, se retoma paulatinamente desde hoy el abastecimiento y la producción en las fábricas que se encontraban paralizadas en los últimos días.

Las fábricas de neumáticos se mantuvieron paradas como consecuencia la negativa de las fábricas de mejorar las condiciones salariales, un conflicto que mantuvieron los últimos cinco meses las empresas de neumáticos y el Sutna. Por el impacto negativo que esto tuvo en la industria, el ministro de Economía, Sergio Massa, había adelantado la posibilidad de liberar importaciones y los stocks retenidos por Aduana para evitar un freno mayor en el sector que afecte al resto de la actividad.

Sin embargo, después de que el Sutna y el Gobierno haya llegado a un acuerdo, el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, indicó esta mañana en diálogo con Radio 10, que «hoy ya van a estar retomando el trabajo en las empresas de neumáticos» y que se prevé que para el lunes próximo «esté normalizado el abastecimiento en las plantas».

El acuerdo fue firmado a las 4.10 de la madrugada de hoy, tras 14 horas de audiencia y 5 meses de conflicto por la revisión salarial y el reclamo de pago de horas extras, en una reunión paritaria encabezada por el ministro de Trabajo, Claudio Moroni.

En ese sentido, de Mendiguren remarcó que «había una conflictividad gremial que hoy no está existiendo, ya que entre julio y septiembre, solo se presentaron cinco pedidos de suspensiones del sector industrial en el Ministerio de Trabajo» y agregó que las autoridades están «muy contentas» por el acuerdo alcanzado ya que «estaba todo muy tenso y trabado».

«Ahora hay que mirar para adelante y tratar de evitar estos conflictos» recomendó, y al mismo tiempo afirmó que la Argentina es «uno de los pocos países que tienen una industria automotriz de este volumen».

El ex ministro de Producción de Eduardo Duhalde, se refirió a la evolución de los precios de los neumáticos a partir del conflicto: «mucha gente fijó precios en un escenario tétrico que no se dio y no bajaron. Esto se va a trabajar con mucha firmeza porque cambió la situación» y aseguró que «el gobierno tomó la decisión política de que estos planes de estabilización se hagan manteniendo el poder adquisitivo del salario».