Francisca nació en Comandante Fontana, Formosa, y hace muchos años eligió Iguazú como su lugar en el mundo, donde desarrolla su actividad profesional. Con 51 años, acumula 29 años de trabajo en el ámbito educativo en Misiones, desempeñándose como Coordinadora de la Junta de Educación Católica de la Diócesis de Puerto Iguazú y Rectora del Instituto Superior Sagrada Familia N° 0906.



También trabaja como psicopedagoga en la Escuela Especial N° 27 y como profesora en el Instituto Universitario de Gendarmería Nacional. Su experiencia incluye participación en programas nacionales como «Nuestra Escuela», el PIIE (Programa Integral para la Igualdad Educativa) y «Todos Pueden Aprender» de UNICEF.

La experiencia de Francisca Lucía González, candidata a diputada provincial por el Frente Renovador Neo, refleja un compromiso constante con la formación docente y la mejora de la calidad educativa en toda la provincia.

Formación académica y participación comunitaria

Egresada como psicopedagoga del Instituto Superior del Profesorado «Antonio Ruiz de Montoya», González es licenciada en Gestión Educativa por la Universidad Nacional de Formosa y licenciada en Psicopedagogía por la Universidad del Salvador. En 2024 finalizó un Máster en Dirección de Instituciones Educativas en la Universidad Austral.

Completó además capacitaciones en docencia universitaria, gestión educativa y pastoral, como el Programa «100 Líderes por la Educación» en la Pontificia Universidad Católica Argentina.

En el plano social, colabora con merenderos, parroquias, hogares de ancianos y proyectos educativos de la Diócesis, impulsando la creación de nuevas instituciones en zonas donde son necesarias.

Vida personal y visión de futuro

Francisca vive en Puerto Iguazú junto a su familia. Está casada hace 23 años con Juan Manuel Shmedtje y es madre de Juana, de 21 años, y Arturo, de 16. Tienen dos perros, Perry y Rocco, y dos gatos, Morena y Michito. En su tiempo libre, disfruta de caminar y asistir al gimnasio.

Desde su experiencia en educación y su vida en Misiones, propone defender los intereses provinciales, mejorar la calidad educativa, garantizar la igualdad de oportunidades y fortalecer la atención primaria de la salud, trabajando siempre desde el diálogo y el consenso.

«Misiones me importa porque es el lugar que elegí para vivir, trabajar y formar una familia. Estoy convencida de que en cada pueblo hay personas que merecen ser escuchadas y apoyadas para concretar sus proyectos. Me importa porque sé que podemos crecer cuidando nuestra casa común, nuestra cultura y nuestra gente. Misiones me importa porque juntos podemos hacerla más fuerte, más justa y más próspera para las generaciones que vienen. Principalmente, creo que es momento de seguir construyendo el futuro que soñamos».

Francisca reafirma su compromiso de seguir construyendo un futuro sólido para todos los misioneros, porque Misiones Nos Importa.