Se acerca la temporada de poda a la ciudad, cuyo comienzo está estipulado en el mes de mayo. El Municipio comenzó a trabajar y planificar acciones con el fin de garantizar la eficiencia y seguridad del servicio.

La Municipalidad de Posadas comenzó a programar acciones de cara a una nueva temporada de poda anual que comienza en el mes de mayo próximo. Esto incluye la coordinación de diferentes servicios municipales, informar a la comunidad sobre las fechas y zonas de poda, como también la capacitación de personal especializado para realizar el trabajo de manera adecuada. Además, se promoverá la concientización sobre la importancia de la poda responsable y su impacto en el cuidado del arbolado urbano y el entorno.

Instancias de capacitaciòn

El municipio realiza capacitaciones tanto para agentes municipales como para podadores urbanos artesanales. Estas instancias de formación tienen como finalidad proporcionar a los participantes instrucciones esenciales sobre los criterios que deben considerar al llevar a cabo sus tareas de poda y mantenimiento de áreas verdes.

La finalidad de estos encuentros es propiciar las herramientas teórico-prácticas necesarias y fundamentales para mejorar la prestación de los servicios sin dañar las condiciones de las distintas especies arbóreas. Del mismo modo, se busca que eviten los riesgos al realizar estos trabajos usando los Elementos de Protección Personal (EPP) y que sean conscientes del uso de las técnicas de poda, como el sogueo, los cortes con buen direccionamiento del sesgo, entre otros.

La iniciativa tiene como objetivo equipar a los participantes con el conocimiento y las habilidades primordiales para llevar a cabo acciones de manera segura, eficiente y respetuosa con el entorno natural, contribuyendo así a la preservación del patrimonio verde de la ciudad.

Una vez culminada la formación, los asistentes pasan a integrar un registro oficial, donde allí constan todos los podadores que realizan la actividad de manera activa en la ciudad.

Cómo procede el OIP

Durante las jornadas se llevan a cabo las podas de despejes (3m altura en vereda y 5m altura en calzada) de las cuatro avenidas que rodean a la chacra/barrio, como así también de bulevares y plazas dentro de las mismas. En esa línea, sin dejar de lado la emergencia sanitaria por dengue, también se realizan tareas de descacharrizado, en la que se solicita a los vecinos que separen los cacharros de las ramas para la separación en origen de los mismos para su correcta disposición final.

Cuando la planificación llegué al barrio/chacra también permite que el vecino pueda realizar el apeo de su propio árbol sujeta a la supervisión de los inspectores de arbolado, de tal forma de evitar la mutilación y arboricidio, de manera que cada frentista deposite sus residuos en frente a su domicilio para que, durante el operativo, la municipalidad

levante los mismos de forma gratuita. Del mismo modo, se ejecutan los expedientes de podas en acople que los vecinos ya tenían previamente realizados, con boleta de inspección y de canon pagados.

El Operativo se extiende por dos días, como mínimo, en función de la demanda en cada barrio o chacra. Asimismo, días previos, los agentes recorren los barrios avisando el procedimiento y brindando las indicaciones pertinentes. Así, los empleados municipales recogerán las ramas de los domicilios, por única vez, de manera gratuita y una vez que terminen se realizará el recorrido final en el barrio/chacra con el referente o presidente de comisión vecinal para la firma de conformidad del trabajo operativo, dando por finalizado el mismo.

Vale aclarar que una vez que el equipo pase por la zona, no retornarán. En caso de que los vecinos hayan depositado ramas frente a sus propiedades, en una fecha donde no se desarrolla el operativo, quedarán sujetos a intimación por parte de los inspectores.

Se remarca que el contribuyente frentista solo puede solicitar poda del árbol que le corresponde, no puede iniciar un expediente por un ejemplar de otro vecino. En tal sentido, los pasos para realizar el pedido por intermedio de expediente son los siguientes.

– Iniciar el expediente completando la Nota de Solicitud de Poda en mesa de entrada de la Municipalidad o en la Delegación más cercana.

– Luego se irán acercando los Inspectores Ambientales Municipales para realizar una “boleta de inspección de arbolado”, para detallar el tipo y la cantidad de especies arbóreas a podar, el tipo de apeo (formación, corte al ras, mantenimiento, etc.), tensión eléctrica, elementos de seguridad y la cantidad de metros cúbicos de residuos a retirar.

– En caso de poda de formación, despeje y/o mantenimiento, existen dos opciones: la primera es esperar al operativo para que ejecute el expediente, según la planificación y fechas expuestas en la página web o consultando en la delegación y pagando el canon correspondiente. Segunda, y en el caso de no poder esperar a los agentes municipales, coordinar con un podador urbano artesanal para realizar la ejecución de la poda y la recolección de la misma, teniendo en cuenta que la Municipalidad no regula los precios que éstos cobran.

Asimismo, de ser “corte al ras”, existen dos posibilidades para realizar la poda. Si el árbol está con riesgo de caída, pudiendo ocasionar daños a terceros y/o estén totalmente secos, el cuerpo de inspectores puede realizar la Boleta de Inspección y ejecutar según la planificación, con previo pago del canon. Caso contrario, donde no se den las condiciones anteriores, la Dirección de Restauración Ambiental realizará una Ficha Técnica de Arbolado Urbano, quienes decidirán si amerita o no el corte, siempre preservando la vida del árbol, se elaborará una boleta de inspección según esa ficha. Posteriormente, el propietario debe tener en cuenta, donde en caso de no poder esperar el OIP, coordinarlo con un podador artesanal.

Para tener en cuenta

Vale remarcar que las podas de manera particular de ejemplares que se encuentren en la vereda (fuera del inmueble) y fuera de planificación está totalmente prohibido, por contravención a la ordenanza VI/28 si o si se debe realizar expediente de poda, para evitar la mala aplicación de técnicas sin supervisión, puede terminar en la mutilación de la especie.

Caso contrario, aquellos ejemplares que sí se encuentren dentro de un domicilio particular, pueden ser podados, donde los deshechos de los mismos no deben ser dejados en la vía pública, sean plazas, bulevares, terrenos baldíos o esquinas, para evitar la creación de minibasurales y mucho menos realizar quemas de los restos, caso contrario quedan sujetos a labrados de actas de infracción. Deben ser depositados en los Puntos Limpios, donde la ciudad cuenta actualmente con 7 sitios:

📍 Av. San Martín casi Av. Urquiza. 📍 Av. Diagonal 43 y calle 144.

📍 Av. Cocomarola y calle 194.

📍 Av. Santa Cruz casi Av. Jauretche. 📍 Av. 115 y Av. Almte Brown.

📍 Av. Juan José Paso y Los Crespones. 📍 Av. Las Palmeras y Océano Atlántico.

Estos centros de recolección funcionan de manera ininterrumpida de lunes a domingo, en horario de 7 a 19 horas, para facilitar la disposición adecuada de ramas y árboles caídos.

Para consultas y demás información al respecto del Operativo Integral de Poda (OIP) se encuentra disponible el sitio web https://posadas.gov.ar/poda o bien llamando al 0800-888-2483, de 7 a 19 hs.