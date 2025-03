El tradicional discurso del intendente capitalino, Leonardo Stelatto no solo marcó el inicio de un nuevo periodo ordinario, sino que determinó el rumbo de Posadas como ciudad sostenible y de mayores oportunidades para todos.

Con la mira puesta en fortalecer los vínculos con la comunidad y proyectar un mayor crecimiento de la ciudad en materia de infraestructura e innovación, se dió inicio a un nuevo periodo de sesiones ordinarias.

Tras la lectura del Decreto N°79/25 de convocatoria a Sesión Especial, se designó la comitiva de bienvenida integrada por el presidente del HCD, Jair Dib y los ediles Pablo Velázquez, Pablo Argañaraz y Horacio Martínez, para recibir al intendente capitalino, Leonardo Stelatto en la Casa del Pueblo.

El Jefe Comunal saludó a los presentes y realizó el tradicional discurso del 1º de marzo, basado en la continuación de un legado que buscará no sólo ratificar el vínculo entre el municipio y la comunidad sino también, continuar con la transformación de la historia de la ciudad.

«Porque el voto popular no es una carta blanca que se renueva cada cuatro años. La legitimidad de un Gobierno se vuelve a validar cada día, con sus acciones, su presencia y su capacidad de corregir aquello que no funciona», inició el Intendente.

Stelatto marcó el futuro de la ciudad orientado en fortalecer la cercanía con el vecino para alcanzar los objetivos de crecimiento planteados desde el inicio de su gestión: «en Misiones tenemos claro que la agenda del futuro no puede avanzar con discursos del pasado, y demostramos que desde esta selva exuberante, un pueblo joven y lleno de esperanza puede sentar las bases de un proyecto de desarrollo humanista y en equilibrio con el ambiente».

Por otra parte, remarcó la importancia de reforzar los vínculos de respeto, compromiso y de escucha activa con la ciudadanía, para que Posadas sea protagonista en el mundo que se viene, con una identidad propia: «gobernar es servir, y gestionar es solucionar. Por eso, debemos caminar las calles como el primer día (…) tengan la seguridad de que esta transformación nunca hubiera sido posible sin la participación activa de todos los ciudadanos, que no han sido espectadores sino protagonistas absolutos de la Flor de Ciudad que tenemos».

«La modernización de la gestión urbana y el fortalecimiento de la participación ciudadana han sido ejes centrales de nuestro trabajo, con el objetivo de construir una ciudad más eficiente, ordenada y accesible», destacó el Jefe Comunal haciendo principal hincapié en la implementación de innovadoras herramientas y procesos, utilizados desde los inicios de su gestión, para alcanzar una planificación y diseño óptimo para Posadas.

«Una ciudad próspera y ordenada requiere una gestión económica eficiente, cercana a los vecinos y alineada con las necesidades del presente», añadió. Además, destacó la consolidación de Posadas como un polo de desarrollo económico inclusivo y sostenible que promueve el empleo privado, el autoempleo, la productividad y la innovación.

Celebrando el apoyo de las autoridades provinciales en ayudar a sostener y cuidar a la ciudad de Posadas en tiempos adversos, anticipó la importancia de la continuidad del «contrato ciudadano» como camino a establecer «un compromiso mutuo y compartido, en el que cada uno comprenda que lo público es de todos y que, sin el esfuerzo de todos, los proyectos colectivos fracasan».

En ese sentido y entendiendo que las nuevas generaciones serán los responsables de elevar a la ciudad a los niveles compatibles con el mundo global, ratificó que «el futuro no se detiene un solo momento. Se construye en equipo, no se queda quieto, se sigue avanzando, con la misma visión, con nuevas energías, con el compromiso de siempre. No se trata sólo de administrar lo logrado, sino de proyectar nuevas metas».

Con los objetivos ya marcados y procurando renovar los compromisos asumidos ante los posadeños, cerró: «Posadas es una Flor de Ciudad, que floreció con esfuerzo, con gestión y con el compromiso de todos. Y como una flor, su crecimiento no puede ni debe interrumpirse. Necesitamos seguir abonando el camino del desarrollo con más infraestructura, más oportunidades y más soluciones para la gente (…) haciendo de la justicia social la bendición del pueblo misionero, para que cada niño de esta tierra colorada pueda crecer con salud, educación y prosperidad».

Despidiéndose de los presentes, el Intendente agradeció el apoyo recibido desde los inicios de su gestión y dejó inaugurado formalmente un nuevo periodo legislativo, que iniciará con la primera sesión ordinaria, el próximo jueves 6 de marzo a las 8 hs.

Finalizada la sesión especial, el presidente del HCD, Jair Dib hizo referencia a las palabras de apertura del Intendente Capitalino como bases para orientar el nuevo periodo legislativo: «el desafío siempre está en como seguir vinculando, trabajando con los vecinos y poder dictar las Ordenanzas que estén a la altura de las circunstancias. Sin dudas la digitalización que hemos impulsado el año pasado ha permitido conseguir una mayor respuesta, así que vamos a seguir impulsando eso»