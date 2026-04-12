El resultado del test de alcoholemia confirmó que el conductor involucrado circulaba con un alto nivel de alcohol en sangre, por lo que fue detenido tras el siniestro ocurrido esta mañana sobre la Ruta Nacional Nº 12, a la altura del kilómetro 1378, en sentido Posadas–Santa Ana.

El test de alcoholemia practicado a Samuel N. de 29 años y domiciliado en Santa Ana, arrojó resultado positivo de 1,83 gramos de alcohol por litro de sangre, superando ampliamente el límite permitido para la conducción.

Ante esta situación, el conductor fue detenido y trasladado a sede policial, quedando a disposición del Juzgado de Paz de Santa Ana, mientras continúan las actuaciones de rigor.